English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Air India Boeing 787 Dreamliner: আবার এয়ারইন্ডিয়া! এবার হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমান, সেই আতঙ্কের ড্রিমলাইনারের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচই...

Air India Boeing 787 Dreamliner: আবার এয়ারইন্ডিয়া! এবার হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমান, সেই আতঙ্কের ড্রিমলাইনারের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচই...

Air India Boeing 787 Dreamliner: জুনের পর ফ্রেব্রুয়ারি! আবার এয়ারইন্ডিয়া। এবার হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমান, খবরে সেই আতঙ্কের ড্রিমলাইনার। ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচে ত্রুটি ধরা পড়তেই পাইলট...  

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 3, 2026, 01:43 PM IST
Air India Boeing 787 Dreamliner: আবার এয়ারইন্ডিয়া! এবার হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমান, সেই আতঙ্কের ড্রিমলাইনারের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খবরে আবারও এয়ার ইন্ডিয়া, সেই আতঙ্কের বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার (Air India Boeing 787 Dreamliner)! গত রবিবারের ঘটনা। লন্ডনের হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী এক ফ্লাইটে ত্রুটির খবর পাওয়ার পরেই এয়ার ইন্ডিয়া তাদের ৩৩টি বোয়িং ৭৮৭ বিমানের বহর নিয়ে কাজ শুরু করেছে। বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচগুলির পরিদর্শন চলছে। বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে ৩৩টি বোয়িং ৭৮৭ বা ড্রিমলাইনার রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট অপারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মনীশ উপ্পল বোয়িং ৭৮৭ পাইলটদের জানিয়েছেন যে, এয়ারলাইনটি বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচগুলোর বহরব্যাপী পুনঃপরিদর্শন শুরু করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: মেট্রোয় খাওয়া, গান বাজানো, রিলস দেখা ভুলুন, অন্যথায় মোটা অঙ্কের জরিমানা থেকে জেলের ভাতও!

কী বলছে এয়ার ইন্ডিয়া!

এয়ার ইন্ডিয়া একটি বোয়িং ৭৮৭ বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচে ত্রুটির খবর পাওয়ার পর উপ্পল বলেছেন, এয়ার ইন্ডিয়া প্রকৌশল দল (ইঞ্জিনিয়ারিং টিম) বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল্যায়নের জন্য বোয়িংয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এয়ার ইন্ডিয়া কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন পরিচালনার সময় পর্যবেক্ষণ করা যে কোনোও ত্রুটি দ্রুত রিপোর্ট করেন এবং বিমান চালানোর আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে। মঙ্গলবার এক ইমেইলে উপ্পল বলেছেন, "এই অন্তর্বর্তী সময়ে আমরা বোয়িংয়ের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার পাশাপাশি, অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ (এফসিএস) ল্যাচের স্বাভাবিক কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য পুরো বহরে সতর্কতামূলক পুনঃপরিদর্শন শুরু করেছেন।'

এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র বলছেন

'আমরা অবগত যে, আমাদের এক পাইলট বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচে একট সম্ভাব্য ত্রুটির কথা জানিয়েছেন। এই প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পরই আমরা বিমানটিকে ওড়া থেকে বিরত রেখেছি এবং পাইলটের উদ্বেগের অগ্রাধিকারে ভিত্তিতে পরীক্ষা করার জন্য মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক (OEM)-কে যুক্ত করেছি। বিষয়টি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-কে জানানো হয়েছে। ডিজিসিএ-র এক নির্দেশের পরই এয়ার ইন্ডিয়া তার বহরের সমস্ত বোয়িং ৭৮৭ বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচগুলো পরীক্ষা করেছে এবং সেখানে কোনও সমস্যা খুঁজে পায়নি। এয়ার ইন্ডিয়ায় আমাদের যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিকার দেয়।'

অতীত থেকে শিক্ষা

হিথরো থেকে বেঙ্গালুরুগামী ফ্লাইট চালানোর পর গত সোমবার এয়ার ইন্ডিয়ার ওই পাইলট নির্দিষ্ট বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচে ত্রুটির কথা জানিয়েছেন এবং এয়ারলাইন বোয়িংয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিমানটিকে বসিয়ে দেয়। গত রবিবার হিথরো থেকে ওড়া ফ্লাইটটি সোমবার সকালেই বেঙ্গালুরুতে এসেছে। গতবছর ১২ জুন এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জন নিহত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই বোয়িংয়ের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচের কার্যকারিতা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, কারণ প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে যে ওড়ার পরই জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর গতবছর এয়ার ইন্ডিয়া ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচগুলো পরীক্ষা করেছিল। বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার ৩৩টি বোয়িং ৭৮৭ বিমান রয়েছে—২৬টি পুরনো বোয়িং ৭৮৭-৮ এবং ৭টি বোয়িং ৭৮৭-৯, যার মধ্যে ৬টি ভিস্তারার এবং একটি বিশেষ ভাবে তৈরি বিমান যা গত জানুয়ারিতে তাদের বহরে যুক্ত হয়েছে।

আরও পড়ুন: যত্নে জমানো ২০০০০ টাকা অনলাইন জুয়ায় উড়িয়ে দিল ৯ বছরের প্রেমিক-স্বামী, হতাশ-রাগে মাফলারে বেঁধে টাঙিয়ে দিল স্ত্রী...

বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার

বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানগুলি আমেরিকান এয়ারোস্পেস কর্পোরেশন, দ্য বোয়িং কোম্পানিরই একটি বিভাগ বোয়িং কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনস তৈরি করে। এটি ওয়াইড-বডি, দুই-ইঞ্জিনের জেট বিমান যা একটি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে ডানা তৈরির জন্য মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের মতো আন্তর্জাতিক অংশীদারদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। বিমানের চূড়ান্ত সংযোজন আমেরিকা, বিশেষ করে এভারেট, ওয়াশিংটন এবং নর্থ চার্লস্টন, সাউথ ক্যারোলাইনাতে সম্পন্ন হয়। এই বিমানটির প্রধান কাঠামো তৈরির জন্য সরবরাহকারীদের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে জাপান, ইতালি এবং অন্যান্য দেশের অংশীদাররা অন্তর্ভুক্ত। এটি এর নির্মাণে উন্নত কম্পোজিট উপাদান ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
ir IndiaBoeing 787 Dreamlinerair india flight groundedAir India Boeing grounding
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee Vs Election Commission: SIR-এ মরছে মানুষ! কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার মামলায় বিগ আপডেট... বদলে গেল দিন-ই... পিছোচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ?
.

পরবর্তী খবর

India-US Trade Deal: ট্রাম্প-মোদী বাণিজ্য চুক্তির জেরে ১০ গোল খেয়ে গেল চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্...