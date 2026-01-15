English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Iran Shuts airspace: আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আল্টিমেটাম! শিয়রে এবার ভয়াবহ বিপর্যয়

Iran Shuts airspace: 'আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আল্টিমেটাম! শিয়রে এবার ভয়াবহ বিপর্যয়

Iran Shuts airspace: আচমকাই ইরান আকাশসীমা বন্ধ করেছে! যে কারণে মহাবিপাকে পড়েছে IndiGo, Air India, SpiceJet। হাই অ্যালার্ট জারি করে এয়ারলাইন কেরিয়ার সংস্থাগুলি জানিয়ে দিয়েছে শিয়রে এবার বিরাট বিপর্যয়...

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 15, 2026, 01:11 PM IST
Iran Shuts airspace: 'আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আল্টিমেটাম! শিয়রে এবার ভয়াবহ বিপর্যয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিয়রে এবার বিরাট বিমান বিপর্যয়! ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া ও স্পাইস জেটের (IndiGo, Air India, SpiceJet) মতো দেশের প্রথমসারির এয়ারলাইন কেরিয়ার সংস্থা একযোগে জারি করেছে হাই অ্যালার্ট! ১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ভোরে ইরান, চলমান স্থানীয় বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে, হঠাৎ করেই বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলির জন্য তার এয়ারস্পেস (আকাশসীমা) বন্ধ করে দেয়! যার ফলে বিমান বাতিল বা পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হওয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। তেহরানের এই সিদ্ধান্তের ফলে এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে বিমান পরিষেবা বিরাট প্রভাবিত হয়েছে এবং বিমান সংস্থাগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকারী যাত্রীদের বিলম্ব ও সময়সূচির পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতেই সতর্ক করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ইন্ডিগো-এয়ার ইন্ডিয়া-স্পাইস জেট

ইন্ডিগো-এয়ার ইন্ডিয়া-স্পাইস জেট, তাদের এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে গিয়েছে যে, ইরানের আকাশসীমা এড়াতেই বিমানের রুট পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এই কারণেই যাত্রীদের দীর্ঘ বিলম্ব বা বিমান বাতিলের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া নিশ্চিত করেছে যে, যে তাদের বিমানগুলি পথ পরিবর্তন করতে পারবে না, সেগুলি বাতিল হবে। যাত্রীদের বিমানের লাইভ আপডেট পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি বিমান বাতিল বা পথ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তবে বিমান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ইরানের আকাশসীমা বন্ধ

বৃহস্পতিবার ভোরে ফ্লাইট ট্র্যাকারগুলি ইরানের আকাশসীমা থেকে বাণিজ্যিক বিমান চলাচল স্থগিত হতে দেখে। ইরানের আধিকারিকরা বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত কয়েকটি বিমানকেই কেবল যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর দেশটি ফ্লাইটের জন্য তার আকাশসীমা ফের খুলে দেয় এবং বিমান চলাচল আবার শুরু হয়, যদিও এর ফলে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অসংখ্য বিমান স্থগিত হয়ে পড়ে। নিষেধাজ্ঞাটি কতক্ষণ স্থায়ী হবে বা এই বন্ধের কারণ সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি।

অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনা

অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে ইরান সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তার আকাশসীমা থেকে বিমান নিষিদ্ধ করেছে। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং দেশের অভ্যন্তরে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে ইরানি কর্তৃপক্ষ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাদের আকাশসীমা থেকে বিমান নিষিদ্ধ করেছিল। ভারতের এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং স্পাইসজেট এয়ারলাইন্সগুলি এই ফ্লাইট নিষেধাজ্ঞার কারণে ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্ব সম্পর্কে গ্রাহকদের সতর্ক করেছে।

ইরাকের আকাশসীমাও ইরানকে এড়িয়ে চলছে

আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই ইরাকও ইরানের আকাশাসীমা এড়িয়ে চলছে। বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্স ইতিমধ্যেই ইরাকের আকাশসীমা এড়াতে তাদের ফ্লাইটের পথ পরিবর্তন করেছে। আমেরিকা বিমানচালকদের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর বিমানকর্মী ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতা হিসেবে ইরাক এই সপ্তাহের শুরুতে ইরানে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেয়।

ইরাক ও ইরানের ওপর দিয়ে চলাচলকারী এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য সতর্কতা

গত শুক্রবার আমেরিকা এয়ারলাইন্সগুলিকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইরাকের আকাশসীমা এবং ইরানের ওপর দিয়ে ফ্লাইট চলাচলে বিধিনিষেধ সম্পর্কে সতর্ক করেছে। জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই এয়ারলাইন্স এবং কর্মীদের ইরাক ও ইরানের নির্দিষ্ট আকাশসীমা দিয়ে ভ্রমণ না করার জন্য সতর্ক করেছে।

বিক্ষোভ ও উত্তেজনা

চলতি মাসের শুরুতে নাগরিকদের ওপর সরকারের দমন-পীড়নের পর ইরানজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই চলমান বিক্ষোভ ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ইরান সাময়িক ভাবে তার আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করেছিল। এই উত্তেজনা কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। ইরানি কর্মকর্তা এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর মধ্যেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
 Air IndiaindigoSpiceJetIran Shuts airspaceIran vs USA
পরবর্তী
খবর

ED vs IPAC in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে ইডির বেনজির অভিযোগ! মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অফিসারের ফোনও তুলে নিয়ে গিয়েছেন...
.

পরবর্তী খবর

Zubeen Garg Was Very Drunk: মদ খেয়ে পুরো চুর, 100 ml রক্তে 333 mg অ্যালকোহল! জুবিনের মৃত্যু...