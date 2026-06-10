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Air India Chaos: মাঝ আকাশে এয়ার ইন্ডিয়ায় বুক কাঁপানো আতঙ্ক! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে শিউরে ওঠার মতো পরিস্থিতি

Air India Incident: ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র বলেন, '৭ জুনের AI1879 ফ্লাইটে এক যাত্রীর উগ্র আচরণের ঘটনা ঘটলেও বিমানটি দিল্লিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে। যাত্রী, ক্রু এবং বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হয়নি। নিয়মানুযায়ী বিষয়টি এভিয়েশন রেগুলেটরকেও (DGCA) জানানো হয়েছে।'

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:32 AM IST
Air India Chaos: মাঝ আকাশে এয়ার ইন্ডিয়ায় বুক কাঁপানো আতঙ্ক! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে শিউরে ওঠার মতো পরিস্থিতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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