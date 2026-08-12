/শুধু গাঁজা নয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ওড়াতেন বিমান! এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটের গাফিলতিতেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঝ-আকাশে একী কাণ্ড! ঘুমের ওষুধ খেয়ে ককপিটে পাইলট! ডোপ টেস্টে রেজাল্ট পজিটিভি এসেছিল আগেই। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
ঘটনার সূত্রপাত ৪ অগাস্ট। সেদিন মাঝ আকাশে দুর্ঘটনা কবলে এয়ার ইন্ডিয়া ফুকেট-দিল্লিগামী বিমান। দিল্লিতে নামা আগে হঠাত্ বিমানে ঝাঁকুনি! প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায় বিমানটি। আহত হন ১১ যাত্রী ও ৪ বিমানকর্মীও। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বিমানের ভিতরের একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো।
এদিকে এই দুর্ঘটনার পর বিমানে দুই পাইলটকে সরিয়ে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। শুরু হয়েছে তদন্ত। পাইলট যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিমান ওড়াচ্ছিলেন, তার প্রমাণ মিলেছে। একবার নয়, দু'বারই ডোপ টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিমান ওড়ানোর আগে গাঁজা সেবন করেছিলেন ওই পাইলট। এবার তাঁর শরীরের মিলল ঘুমের ওষুধ!
জেরার মুখে পাইলটের সাফাই, ব্যক্তিগত কারণে গত কয়েকদিন ধরে নাকি ঘুম হচ্ছিল না। চিকিত্সকের পরামর্শে ওষুধ খাচ্ছিলেন। বিমান ওড়ানোর আগে ফুকেটে 'লে-ওভার' বা বিরতির সময় ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঘুম আসছিল না। এরপর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটিও করেন। তাঁর কথায়, 'বিমান চালানোর রস্টার এমনভাবে তৈরি করা হয় যার কারণে বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় মেলে না। ন্যূনতম যেটুকু সময় দরকার, তার থেকেও কম সময় মেলে এই রস্টারের ফাঁকে। সেকারণেই ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন ওই পাইলট। সূত্রের খবর, টলমল পায়ে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকী প্রস্রাবের নমুনাটুকুও ঠিক মতো দিতে পারছিলেন না।
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