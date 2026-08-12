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শুধু গাঁজা নয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ওড়াতেন বিমান! এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটের গাফিলতিতেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা

Air India pilot:  'বিমান চালানোর রস্টার এমনভাবে তৈরি করা হয় যার কারণে বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় মেলে না। ন্যূনতম যেটুকু সময় দরকার, তার থেকেও কম সময় মেলে এই রস্টারের ফাঁকে। সেকারণেই ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:41 PM IST
শুধু গাঁজা নয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ওড়াতেন বিমান! এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটের গাফিলতিতেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা
Image Credit: শুধু গাঁজা নয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ককপিটে এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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