Air India Delhi Washinton Flight: ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহেই বড় আপডেট! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন উড়ান...

Air India Delhi Washinton Flight: ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহেই বড় আপডেট! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন উড়ান...
Air India Delhi Washinton Flight: পাকিস্তানের উপর দিয়ে বিমানপথ বন্ধ থাকাও প্রতিটি বিমানসংস্থার লম্বা দূরত্বের উড়ানগুলিকে সমস্যা হচ্ছে। এর ফলে উড়ানের রুট দীর্ঘ হচ্ছে এবং অপারেশনাল জটিলতা বাড়ছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী মাস থেকে দিল্লি এবং ওয়াশিংটন, ডিসি উড়ান বন্ধ করে দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ওই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে "অপারেশনাল ফ্যাক্টর"। পাশাপাশি তাদের বেশ কিছু বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান রেট্রোফিট কর্মসূচির কারণে পাওয়া যাবে না। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি লন্ডনগামী ড্রিমলাইনার বিমান আহমেদাবাদে টেক-অফের কিছুক্ষণ পরই বিধ্বস্ত হয় গত ১২ জুন। সেই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রুদের মধ্যে মাত্র ১ জন রক্ষা পান। এছাড়া বিমানটি যে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের উপরে ভেঙে পড়ে সেখানেও ২০ জনেরও মৃত্যু হয়।
এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে বলা হয়েছে সামগ্রিক ভাবে রুট নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এই পরিষেবা ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাতিল করা হল। এর আরও একটি কারণ হল বিমানের ঘাটতি। গত মাসেই এয়ার ইন্ডিয়ার ২৬টি বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানের রেট্রোফিট বা রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হয়েছে। এর ফলে বিমানযাত্রীদের উড়ানের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে। পাকিস্তানের উপর দিয়ে বিমানপথ বন্ধ থাকাও প্রতিটি বিমানসংস্থার লম্বা দূরত্বের উড়ানগুলিকে সমস্যা হচ্ছে। এর ফলে উড়ানের রুট দীর্ঘ হচ্ছে এবং অপারেশনাল জটিলতা বাড়ছে।
আরও পড়ুন-রাস্তায় একটাও কুকুর যেন না থাকে, ৮ সপ্তাহের মধ্যে সব কটাকে তুলে নিয়ে যান: সুপ্রিম কোর্ট
আরও পড়ুন-বৃষ্টি থামতে না থামতেই শিয়রে নিম্নচাপ! ফের বর্ষণে তোলপাড় হবে উত্তর থেকে দক্ষিণ
এদিকে, ১লা সেপ্টেম্বরের পর যাদের এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লি-ওয়াশিংটন ডিসি রুটে টিকিট বুক করা আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন অন্য ফ্লাইটে পুনরায় বুকিং বা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। তবে যেসব যাত্রীরা নিউ ইয়র্ক , শিকাগো এবং সান ফ্রান্সিসকো-এর মতো মার্কিন গেটওয়ের মাধ্যমে যেতে চান তাদের এয়ারলাইনটির ইন্টারলাইন অংশীদার যেমন আলাস্কা এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এবং ডেল্টা এয়ার লাইন্সের মাধ্যমে ওয়াশিংটন, ডিসি-তে ওয়ান-স্টপ ফ্লাইটের বিকল্পটি নিতে পারবেন।
এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে আরও জানানো হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া উত্তর আমেরিকার ৬টি গন্তব্যে, যার মধ্যে কানাডার টরন্টো এবং ভ্যাঙ্কুভার রয়েছে, ওই রুটে ভারত থেকে নন-স্টপ ফ্লাইট চালিয়ে যাবে।
এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার –২৬টি পুরনো ৭৮৭-৮ এবং সাতটি ৭৮৭-৯ –দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে জ্বালানি সুইচ-সহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
রবিবার, টাটা গ্রুপের মালিকানাধীন এই এয়ারলাইনটি জানিয়েছে যে তারা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ঘোষিত ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ফ্লিট রেট্রোফিট প্রোগ্রামের অধীনে প্রথম ড্রিমলাইনারটির রেট্রোফিট শুরু করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল