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গাঁজা খেয়ে ককপিটে! ফুকেট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটের নেশাগ্রস্ত পাইলটের প্রথম ছবি

First Picture of doped Air India Pilot: মাঝ-আকাশে টার্বুলেন্সের শিকার ফুকেত থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের পাইলট কে ছিলেন? তাঁর ছবি সামনে এসেছে। প্রথমের পর দ্বিতীয় ডোপ টেস্টেও ফেল পাইলট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 13, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:05 PM IST
গাঁজা খেয়ে ককপিটে! ফুকেট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটের নেশাগ্রস্ত পাইলটের প্রথম ছবি
Image Credit: AI-2379-এর পাইলটের প্রথম ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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