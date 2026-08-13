/গাঁজা খেয়ে ককপিটে! ফুকেট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটের নেশাগ্রস্ত পাইলটের প্রথম ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাঁজা খেয়েই ওঠেন ককপিটে! গাঁজা খেয়ে চালাচ্ছিলেন বিমান! মাঝ-আকাশে টার্বুলেন্সের শিকার ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার AI-2379 বিমানের পাইলটের দ্বিতীয় ডোপ টেস্টের রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। এমনকি পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, শুধু গাঁজা নয়, ঘুমের ওষুধও খেয়েছিলেন ওই পাইলট! নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেতেন তিনি। কে ওই পাইলট? তাঁর ছবি এবার সামনে এসেছে।
নেশাগ্রস্ত পাইলট
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত পাইলট সেদিন পুরোপুরি অসংলগ্ন ছিলেন। তিনি শারীরিক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন না। টেক-অফের কিছুক্ষণ পরই নেশার ঘোরে ককপিটের মেঝেতে বসে পড়েছিলেন পাইলট। এমনকি কেবিন ক্রুরা এও জানিয়েছেন যে, পাইলট-ইন-কম্যান্ড ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন না। পরিস্থিতি এতটাই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরা তাঁকে ধরে এনে ককপিটের আসনে বসাতে বাধ্য হন। কিন্তু ককপিটে বসেও পাইলট অক্ষম হয়ে পড়ায়, কো-পাইলট দ্রুত পুরো বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন। তারপর কো-পাইলটই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করান।
বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি
প্রসঙ্গত, ৪ অগস্ট ফুকেট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি মাঝ-আকাশে টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে। যার জেরে আচমকা ৩০০ ফিট নীচে পড়ে যায় বিমানটি। যার ফলে সবমিলিয়ে মোট ১৭ জন যাত্রী ও কেবিন ক্রু সদস্য গুরুতর আহত হন। তাদের ঘাড়ে, মেরুদণ্ডে, টেইলবোনে চোট লাগে। এয়ার ইন্ডিয়া প্রাথমিকভাবে এই ঘটনাটিকে শুধুমাত্র আবহাওয়াজনিত টার্বুলেন্স হিসেবে দাবি করলেও, এই ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে।
পাইলটের অসংলগ্ন আচরণের পাশাপাশি পোস্ট-ফ্লাইট মেনটেন্যান্স রিপোর্টে উঠে এসেছে বিমানটির মারাত্মক সব যান্ত্রিক ত্রুটির খবরও। রিপোর্টে উল্লেখ, বিমানের 'গ্রিন', 'ব্লু' এবং 'ইয়েলো'- তিনটি প্রধান হাইড্রোলিক ব্যবস্থাতেই বারবার লো-প্রেসার অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। যাত্রাপথে দু-দুবার বিমানের 'অটোপাইলট' সিস্টেম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানের এলিভেটর ফ্লাইট কন্ট্রোল, নোস ল্যান্ডিং গিয়ার ডোর এবং ইঞ্জিন অ্যান্টি-আইস সংক্রান্ত একাধিক সতর্কবার্তাও ককপিটের কম্পিউটারে ভেসে ওঠে।
গাঁজা নিয়ে কড়াকড়ি সরকারের
ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করছে ডিজিসিএ। পুরো ঘটনাটিকে একটি 'সিরিয়াস ইন্সিডেন্ট' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে শুরু হয়েছে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত। শত শত বিমানযাত্রীর জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে, এভাবে গাঁজা খেয়ে বিমান চালানো নিয়েও উদ্বিগ্ন সরকার থেকে উড়ান বিশেষজ্ঞরা। গাঁজা খেয়ে বা কোনওরকম কোনও নেশাজাতীয় জিনিস সেবন করে যাতে পাইলটরা বিমানে না ওঠেন, সেজন্য ইতিমধ্যেই সরকরা ডিজিসিএ-কে কড়া নিয়ম আনতে নির্দেশ দিয়েছে বলে খবর। ডিজিসিএ–র সূত্রে খবর, বিএ টেস্টে বেশ কয়েকবার ধরা পড়ার পর থেকেই মদ ছেড়ে গাঁজা-সহ অন্য মাদক খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে পাইলটদের মধ্যে। ২০২১-এ ছ’টি গ্রুপের ড্রাগ সম্পর্কে পাইলটদের সতর্কও করা হয়। যার মধ্যে গাঁজাও রয়েছে। কিন্তু বিএ টেস্টের মতো গাঁজা পরীক্ষার কোনও ডিভাইস নেই।
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