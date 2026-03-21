Air India: ভুল বিমানে ৮ ঘণ্টা চক্কর, গন্তব্যেই পৌঁছাল না দিল্লি থেকে ওড়া এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান

Air India: ভুল বিমানে ৮ ঘণ্টা চক্কর, গন্তব্যেই পৌঁছাল না দিল্লি থেকে ওড়া এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান
Air India wrong flight: চীনের কুনমিং এলাকার আকাশসীমায় পৌঁছানোর সময় এয়ারলাইন্স বুঝতে পারে যে ওই বিমানটির প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেই। তারপর ফ্লাইটটি মাঝপথ থেকেই ইউ-টার্ন নেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভুল বিমান! গন্তব্যহীন ফ্লাইট! তারপর প্রায় ৮ ঘণ্টা আকাশে গন্তব্যহীনভাবে ওড়ার পর শেষে ইউ-টার্ন। দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয় এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানটিকে।
ঘটনাটি কী?
গতকাল দিল্লি থেকে ভ্যাঙ্কুভারের উদ্দেশে রওনা হয় ফ্লাইট AI185। সকাল ১১টা ৩৪ মিনিটে উড়ান শুরু করে। প্রথমে এটি পূর্বমুখী পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু প্রায় ৪ ঘণ্টা ওড়ার পর, চীনের কুনমিং এলাকার আকাশসীমায় পৌঁছানোর সময় এয়ারলাইন্স সংস্থা বুঝতে পারে যে ওই বিমানটির কানাডায় প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেই।
কেন?
কারণ, যে বিমানটি গতকাল কানাডার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সেটি ছিল Boeing 777-200LR। কিন্তু কানাডা রুটে বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার শুধু Boeing 777-300ER মডেলের অনুমোদন রয়েছে।
এরপরই ইউ-টার্ন
এরপরই ফ্লাইটটিকে মাঝপথ থেকেই দিল্লিতে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বিমানটি ইউ-টার্ন নিয়ে মোট ৭ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট উড়ে আবার দিল্লিতে অবতরণ করে।
এয়ার ইন্ডিয়ার বিবৃতি
এয়ার ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটি “অপারেশনাল সমস্যা”র কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর মেনেই সবটা করা হয়েছে। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে আছেন।
যাত্রীদের অসুবিধার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করে এয়ার ইন্ডিয়া। এয়ারলাইন্সের তরফে আরও জানানো হয়, দিল্লিতে যাত্রীদের জন্য হোটেল থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেইসঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পরের দিন মানে আজ নির্দিষ্ট ফ্লাইটে সব যাত্রীকে নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে উড়ে যায় নির্দিষ্ট উড়ান।
