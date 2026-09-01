Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /আকাশে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক? জ্বালানি বেড়েছে ১১ টাকা! উৎসবের মরশুমে বিমানভাড়া বাড়ছে আকাশছোঁয়া

আকাশে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'? জ্বালানি বেড়েছে ১১ টাকা! উৎসবের মরশুমে বিমানভাড়া বাড়ছে আকাশছোঁয়া

Air Fare hike: এর আগে ১ অগাস্ট বিমান জ্বালানির দাম লিটার প্রতি প্রায় ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। এবার সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনেই প্রতি লিটার ATF-এর মূল্য ৬.২৮ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১.২৮ টাকা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:09 PM IST
আকাশে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'? জ্বালানি বেড়েছে ১১ টাকা! উৎসবের মরশুমে বিমানভাড়া বাড়ছে আকাশছোঁয়া
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাদ্রাসা সম্প্রসারণের জন্য ভয়ংকর কাণ্ড! পাকিস্তানের গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ১২৫ বছরের পুরন
2
3
4
5