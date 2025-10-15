English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Airbag kills boy in accident: বাঁচাল না, বরং এয়ারব্যাগ-ই মারল বাবার কোলে বসা ৭-র ছেলেকে... মর্মান্তিক...

Airbag kills boy sitting in father lap: সামনের গাড়িতে গিয়ে ঠুকে যায় কেভিনদের গাড়ি। ধাক্কা লাগতেই গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যায়। আর সেটাই ৭ বছর বয়সী কেভিনের মৃত্যুর কারণ হয়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 15, 2025, 07:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এয়ারব্যাগে রক্ষা পেল না ছোট্ট একরত্তি জীবন। উলটে এয়ারব্যাগের কারণেই বাবার কোলে বসা অবস্থায় মৃত্যু হল ৭ বছরের খুদের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুতে।

বাবার সঙ্গে সামনের সিটে বসেছিল ৭ বছরের ছেলে। গাড়িতে ধাক্কা লাগতেই খুলে আসে এয়ারব্যাগ। কিন্তু তাতে জীবন রক্ষা পাওয়ার বদলে, এয়ারব্যাগের আঘাতেই মৃত্যু হল ওই শিশুর। নাম কেভিন। সামনের গাড়িটি হঠাৎ ব্রেক কষতেই ব্রেক কষেন কেভিনদের গাড়ির চালক। কিন্তু তাতেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। সামনের গাড়িতে গিয়ে ঠুকে যায় কেভিনদের গাড়ি। তামিলনাড়ুর তিরুপুরুরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাবার কোলে বন্দুক নিয়ে বসেছিল ৭ বছরের কেভিন। হঠাৎ ব্রেক কষার পর সামনের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তারপরই গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যায়। আর সেটাই ৭ বছর বয়সী কেভিনের মৃত্যুর কারণ হয়। 

কালপাক্কামের কাছে পুডুপট্টিনাম গ্রামের বীরমুথুর ছেলে ছিল কেভিন। মা, বাবা, ড্রাইভার ও আরও দুজনের সঙ্গে কালপাক্কাম থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিল কেভিন। একটি ভাড়া গাড়িতেই যাচ্ছিল কেভিনরা। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ২৬ বছর বয়সী ভিগনেশ। তারা যখন ওল্ড মহাবলীপুরম রোড হয়ে আলান্দুরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তাদের সামনের একটি গাড়ির চালক হঠাৎ ব্রেক কষে এবং আলাথুর পেট্রোল স্টেশনের কাছে ডানদিকে ঘুরতে যায়। কিন্তু সেই গাড়ির চালক, ৪৮ বছর বয়সী সুরেশ ইন্ডিকেটর জ্বালাননি। ফলে হঠাৎ করেই ভিগনেশ গাড়ি থামাতে না পেরে সুরেশের গাড়িতে ধাক্কা মারেন।

এই সংঘাতেই সামনের এয়ারব্যাগটি খুলে গিয়ে কেভিনের গায়ে লাগে। কেভিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কেভিনের শরীরে যদিও দৃশ্যমান কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু তাকে তিরুপুরুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানিয়েছে, সুরেশ ইন্ডিকেটর না জ্বালানোয় ও হঠাৎ ব্রেক কষার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে। পলিট্রমার কারণে শক ও রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্য়ু হয় সামনের সিটে বসা কেভিনের।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Airbag kills boycar accidentairbagsudden brakingTamil Nadu
