English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Aircraft Crashes: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! ভেঙে তিন টুকরো হল উড়ান! ইজেক্ট করে যাঁরা বেরলেন, তাঁরা...

Aircraft Crashes: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! ভেঙে তিন টুকরো হল উড়ান! 'ইজেক্ট' করে যাঁরা বেরলেন, তাঁরা...

Private Aircraft Crashes In Karnataka: ট্রেনিং এয়ারক্র্যাফ্টটি কালাবুরাগি থেকে বেলাগাভির দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তার মাঝেই এই বিপত্তি। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কীভাবে ঘটল এত বড় দুর্ঘটনা? তদন্ত চলছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 8, 2026, 08:09 PM IST
Aircraft Crashes: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! ভেঙে তিন টুকরো হল উড়ান! 'ইজেক্ট' করে যাঁরা বেরলেন, তাঁরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের উড়ানে বিপর্যয় (Private Aircraft Crashes)! এবার কর্নাটকে (Karnataka) বিজয়পুরা (Vijayapura) জেলায়। একটি বেসরকারি বিমান বিধ্বস্ত হল। আরোহীরা বেরিয়ে আসতে (Occupants Eject Out) সক্ষম হন, তবে তাঁরা আহত (Occupants Suffer Injuries) হয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে এবার সত্যিই বিগ ব্যাপার! বিশাল বেতনবৃদ্ধির সুখবরকে মান্যতা দিয়েই খুলে গেল...

৩ টুকরো বিমান

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বিজয়পুরায় রবিবার দুপুরে একটি বেসরকারি ছোট বিমান (mini aircraft) একটি জনশূন্য খোলা মাঠে ভেঙে পড়ে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানে থাকা পাইলট-সহ দু'জনই অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। টু-সিটার এয়ারক্র্যাফ্টটি কর্নাটকের বাবালেশ্বর তালুকের মাঙ্গালুরু গ্রামে ভেঙে পড়ে। সেটি তিনটি টুকরো হয়ে যায়। 

যান্ত্রিক ত্রুটি

জানা গিয়েছে, ওই ট্রেনিং এয়ারক্র্যাফ্টটি কালাবুরাগি থেকে বেলাগাভির দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তার মাঝেই এই বিপত্তি। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেসরকারি প্রশিক্ষণ বা ছোট এই বিমানটি উড়তে-উড়তে ভেঙে পড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে এটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

'ইজেক্ট' করেই রক্ষে

বিমানটি মাটিতে পড়ার আগেই ভেতরে থাকা পাইলট এবং অন্য আরোহী 'ইজেক্ট' করে (মানে, প্যারাশুটের মাধ্যমে) বেরিয়ে আসেন। তাঁরা একটুর জন্য নিজেদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। তবে নীচে নামার সময়ে তাঁরা কিছুটা আঘাত পেয়েছেন। তাংরা দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন: Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

তদন্ত শুরু 

দুর্ঘটনার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হয়েছে স্থানীয় পুলিস ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। বিমানটি কোনো জনবসতিপূর্ণ এলাকায় না পড়ায় সেই অর্থে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই প্রাথমিক ভাবে উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Aircraft CrashesAircraft Crashes In KarnatakaPrivate Aircraft Crashes In Karnatakatwo seater aircraft crashedMangaluru villageBabaleshwar TalukVijayapura districtOccupants Eject Outprivate mini aircraft crashedaircraft flying from Kalaburagi to Belagavi
পরবর্তী
খবর

Mohan Bhagwat on Bangladeshi Hindus: 'দেশের ১.২৫ কোটি হিন্দু লড়াইয়ে নামলে বিশ্বের...', বাংলাদেশকে বিরাট হুঁশিয়ারি RSS প্রধানের
.

পরবর্তী খবর

Mohan Bhagwat on Bangladeshi Hindus: 'দেশের ১.২৫ কোটি হিন্দু লড়াইয়ে নামলে বিশ্বের......