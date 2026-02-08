Aircraft Crashes: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! ভেঙে তিন টুকরো হল উড়ান! 'ইজেক্ট' করে যাঁরা বেরলেন, তাঁরা...

Aircraft Crashes: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! ভেঙে তিন টুকরো হল উড়ান! 'ইজেক্ট' করে যাঁরা বেরলেন, তাঁরা...
Private Aircraft Crashes In Karnataka: ট্রেনিং এয়ারক্র্যাফ্টটি কালাবুরাগি থেকে বেলাগাভির দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তার মাঝেই এই বিপত্তি। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কীভাবে ঘটল এত বড় দুর্ঘটনা? তদন্ত চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের উড়ানে বিপর্যয় (Private Aircraft Crashes)! এবার কর্নাটকে (Karnataka) বিজয়পুরা (Vijayapura) জেলায়। একটি বেসরকারি বিমান বিধ্বস্ত হল। আরোহীরা বেরিয়ে আসতে (Occupants Eject Out) সক্ষম হন, তবে তাঁরা আহত (Occupants Suffer Injuries) হয়েছেন।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে এবার সত্যিই বিগ ব্যাপার! বিশাল বেতনবৃদ্ধির সুখবরকে মান্যতা দিয়েই খুলে গেল...
৩ টুকরো বিমান
মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বিজয়পুরায় রবিবার দুপুরে একটি বেসরকারি ছোট বিমান (mini aircraft) একটি জনশূন্য খোলা মাঠে ভেঙে পড়ে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানে থাকা পাইলট-সহ দু'জনই অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। টু-সিটার এয়ারক্র্যাফ্টটি কর্নাটকের বাবালেশ্বর তালুকের মাঙ্গালুরু গ্রামে ভেঙে পড়ে। সেটি তিনটি টুকরো হয়ে যায়।
যান্ত্রিক ত্রুটি
জানা গিয়েছে, ওই ট্রেনিং এয়ারক্র্যাফ্টটি কালাবুরাগি থেকে বেলাগাভির দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তার মাঝেই এই বিপত্তি। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেসরকারি প্রশিক্ষণ বা ছোট এই বিমানটি উড়তে-উড়তে ভেঙে পড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে এটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
'ইজেক্ট' করেই রক্ষে
বিমানটি মাটিতে পড়ার আগেই ভেতরে থাকা পাইলট এবং অন্য আরোহী 'ইজেক্ট' করে (মানে, প্যারাশুটের মাধ্যমে) বেরিয়ে আসেন। তাঁরা একটুর জন্য নিজেদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। তবে নীচে নামার সময়ে তাঁরা কিছুটা আঘাত পেয়েছেন। তাংরা দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আরও পড়ুন: Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...
তদন্ত শুরু
দুর্ঘটনার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হয়েছে স্থানীয় পুলিস ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। বিমানটি কোনো জনবসতিপূর্ণ এলাকায় না পড়ায় সেই অর্থে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই প্রাথমিক ভাবে উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)