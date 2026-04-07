English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Air Fare Hike: জ্বালানির উপর সারচার্জ একলাফে বাড়াল একাধিক এয়ারলাইন্স, এবার লাফিয়ে বাড়ছে বিমানের টিকিটের দাম

Air India Fare Hike: কেন্দ্রীয় সরকার অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য জ্বালানির (ATF) দাম ৮.৬% বাড়িয়ে প্রতি কিলো-লিটারে ১.০৪ লক্ষ টাকা করেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 7, 2026, 03:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান যুদ্ধের জেরে দেশে অপরিশোধিত তেলের জোগান  কমছে। এর জেরে জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে। এর জেরে ফুয়েল সারচার্জ বাড়িয়ে দিল এয়ার ইন্ডিয়া। ২৯৯ টাকা থেকে সার্চার্জ বাড়িয়ে করা হল ৮৯৯ টাকা। ডোমেস্টিক  উড়ানের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনুযায়ী বাড়ানো হয়েছে সারচার্জ। এটি লাগু হচ্ছে আগামিকাল ৮ এপ্রিল থেকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

কতটা বাড়ান হল-

০-৫০০ কিমি-২৯৯ টাকা
৫০১-১০০০ কিমি-৩৯৯ টাকা
১০০১-১৫০০ কিমি-৫৪৯ টাকা
১৫০১-২০০০ কিমি-৭৪৯ টাকা
২০০০ কিমির বেশি-৮৯৯ টাকা

আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্রের বাড়ছে  জ্বালানির উপরে সারচার্জ। 

সার্ক  দেশগুলিতে নতুন সারচার্জ-২৪ ডলার
পশ্চিম এশিয়া/মধ্য প্রাচ্য-৫০ ডলার
চিন ও দক্ষিণপূর্ এশিয়া-১০০ ডলার
সিহ্গাপুর-৬০ ডলার
আফ্রিকা -১৩০ ডলার
ইউরোপ-২০৫ ডলার
উত্তর আমেরিকা-২৮০ ডলার
অস্ট্রেলিয়া-২৮০ ডলার

এখন টিকিটের দাম

টিকিট কেনা হয়ে থাকলে: আপনার টিকিটের দাম একই থাকবে, এক টাকাও বাড়তি দিতে হবে না।

পরিবর্তন করলে: আপনি যদি নিজে থেকে ভ্রমণের তারিখ বদলান বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য টিকিট পরিবর্তন করেন, তখন নতুন নিয়মে ভাড়া হিসাব করা হবে এবং বাড়তি চার্জ যুক্ত হতে পারে।

নতুন বুকিং: যারা ওই নির্দিষ্ট সময়ের পর নতুন করে টিকিট কাটবেন, তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এই বাড়তি দাম বা সারচার্জ কার্যকর হবে।

ইন্ডিগোর নতুন চার্জের নিয়ম

দেশের ভেতরের ফ্লাইটে (Domestic): দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে এই চার্জ ২৭৫ টাকা থেকে ৯৫০ টাকা পর্যন্ত করা হয়। এর ফলে অল্প দূরত্বের ফ্লাইটের ভাড়া কমলেও বেশি দূরত্বের ফ্লাইটের ভাড়া বেড়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে (International): এখানেই সবথেকে বড় পরিবর্তন আসে। ইউরোপের মতো দীর্ঘ দূরত্বের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ইন্ডিগো তেলের সারচার্জ বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত করেছিল।

সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকার অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য জ্বালানির (ATF) দাম ৮.৬% বাড়িয়ে প্রতি কিলো-লিটারে ১.০৪ লক্ষ টাকা করেছে। এছাড়া চার্টার্ড বা বেসরকারি ছোট বিমানের ক্ষেত্রে এই দাম দ্বিগুণ করে প্রতি কিলো-লিটারে ২.০৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

জ্বালানি খরচ এয়ারলাইন্সের জন্য অনেক বড় বিষয়

বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি বিমান চালাতে যে মোট খরচ হয়, তার ৪০ শতাংশই ব্যয় হয় জ্বালানির পেছনে। তাই জ্বালানির দাম সামান্য বাড়লেও এয়ারলাইন্সগুলোর লাভের ওপর বড় প্রভাব পড়ে। এয়ারলাইন্সগুলোর যুক্তি হলো—খরচ বেড়ে যাওয়ায় তারা সেই বাড়তি টাকার বোঝা যাত্রীদের ওপর (ভাড়া বাড়িয়ে) চাপিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ফুয়েল সারচার্জ (Fuel Surcharge) কী?

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যখন অনেক বেড়ে যায়, তখন এয়ারলাইন্সগুলো মূল ভাড়া (Base Fare) না বাড়িয়ে টিকিটের সাথে আলাদা একটি বাড়তি চার্জ যোগ করে—একে বলা হয় ফুয়েল সারচার্জ।

কেন আলাদা চার্জ? মূল ভাড়া বারবার পরিবর্তন করা বেশ জটিল। তাই তেলের দাম বাড়লে সারচার্জ যোগ করা হয়, আবার তেলের দাম কমলে এই চার্জ কমিয়ে দেওয়া বা পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া সহজ হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
Airfare Hikefuel price hikeAir India Fare Hike
পরবর্তী
খবর

BSF May Use Snakes And Crocodiles: বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে 'ভয়ংকর' নীলনকশা ভারতের, সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে পাহারায় বিষধর সাপ ঘাতক কুমীর
.

পরবর্তী খবর

Swapna Barman: স্বপ্না বাদ! টিকিট না পেয়ে গোসা হয়েছিল, সেই খগেশ্বর রায়ই এবার রাজগঞ্জে তৃণমূল...