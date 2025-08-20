Jio & Airtel Minimum Cheapest Recharge Plan: আপনি কি Jio বা Airtel ব্যবহার করেন? বড় ধাক্কা পকেটে! এক লাফে রিচার্জের খরচ বাড়ল...
Airtel Jio recharge plan: ভারতের দুই প্রধান টেলিকম সংস্থা এয়ারটেল (Airtel) এবং জিও (Jio) তাদের জনপ্রিয় ২৪৯ টাকার প্ল্যান বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে গ্রাহকদের এখন বেশি দামের প্ল্যান কিনতে হচ্ছে, যেখানে প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা পাওয়া যায়। এই পদক্ষেপের কারণে গ্রাহকদের মাসিক খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
Jio ২৪৯ (249 Rs) টাকার প্ল্যান বন্ধ করে দিল। কিন্তু জেনে নিন নতুন সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান কী আনছে জিও...
রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) তাদের গ্রাহকদের জন্য রিচার্জ প্ল্য়ানে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে, যা মাসিক রিচার্জের (Monthly Recharge) বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে। সংস্থাটি তাদের জনপ্রিয় ২৪৯ টাকার মাসিক প্ল্যানটি তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে গ্রাহকদের এখন নতুন প্ল্যান বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, তবে এতে তাঁদের খরচ কিছুটা বাড়তে পারে।
ভারতের দুই প্রধান টেলিকম সংস্থা এয়ারটেল (Airtel) এবং জিও তাদের জনপ্রিয় ২৪৯ টাকার প্ল্যান বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে গ্রাহকদের এখন বেশি দামের প্ল্যান কিনতে হচ্ছে, যেখানে প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা পাওয়া যায়। এই পদক্ষেপের কারণে গ্রাহকদের মাসিক খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
জিও-এর পদক্ষেপ: জিও প্রথমে তাদের ২০৯ এবং ২৪৯ টাকার প্রিপেইড প্ল্যানগুলি সরিয়ে নেয়। এই প্ল্যানগুলিতে প্রতিদিন ১ জিবি ডেটা এবং ২৮ দিনের বৈধতা পাওয়া যেত। এখন জিও-এর অনলাইন প্ল্যান শুরু হচ্ছে ২৯৯ টাকা থেকে, যা প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা এবং ২৮ দিনের বৈধতা প্রদান করে।
এয়ারটেল-এর পদক্ষেপ: জিও-কে অনুসরণ করে এয়ারটেলও তাদের ২৪৯ টাকার প্রিপেইড প্ল্যানটি বন্ধ করে দিয়েছে। এয়ারটেলের এই প্ল্যানে প্রতিদিন ১ জিবি ডেটা, আনলিমিটেড কল এবং ১০০টি এসএমএস পাওয়া যেত, যার বৈধতা ছিল ২৪ দিন। এই প্ল্যানটি বন্ধ হওয়ার পর এয়ারটেলের গ্রাহকদের এখন ৩১৯ টাকার প্ল্যানটি কিনতে হচ্ছে, যেখানে প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা পাওয়া যায়।
কারণ এবং প্রভাব: বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপের প্রধান কারণ হলো টেলিকম সংস্থাগুলির গড় প্রতি গ্রাহক আয় (ARPU) বৃদ্ধি করা। ৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং স্পেকট্রাম সংক্রান্ত বিনিয়োগের জন্য সংস্থাগুলির নগদ প্রবাহ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধি টেলিকম সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
শিল্প বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে, এই পরিবর্তনটি ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারীর মধ্যে টেলিকম শুল্কের আরও একটি রাউন্ড বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিচ্ছে। যদিও এই পদক্ষেপটি গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে, তবে এটি টেলিকম শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন: South Delhi Tripple Murder Case: দিল্লির ভেজা মাটিতে রক্তের দাগ! ঘরের দরজা খুলতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এলোমেলো ৩ দেহ...রজনী...ইশ...
আরও পড়ুন: Drishyam Style murder in Delhi: আর্টিস্ট বউকে মেরে 'দৃশ্যম' স্টাইলে কবর খুঁড়লেন বর! সঙ্গী শাহরুখ খান...হাড়হিম ঘটনা যেন পুরো চিত্রনাট্য...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)