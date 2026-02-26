Director Kidnapped: নামী পরিচালককে গাড়ি বিক্রির ফাঁদে ফেলে কিডন্যাপ করলেন ঐশ্বর্য... চলল নাগাড়ে অত্যাচার, লুঠতরাজও...
Director Kidnapped: গাড়ি বিক্রির নাম করে নামী পরিচালককে কিডন্যাপ! এই ফাঁদ পেতে ছিলেন ঐশ্বর্য। পরিচালককে ঘিরে নৃশংসভাবে মারধর করার অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ি বিক্রির নাম করে ডেকে এনে অপহরণ, মারধর, লুট — কান্নড় চলচ্চিত্র জগৎ এখন স্তম্ভিত। 'জীবনদ ভাষে' ছবির পরিচালক অনীশ-কে ফাঁদে ফেলে নৃশংসভাবে মারধর করার অভিযোগে বেঙ্গালুরু পুলিশ বৃহস্পতিবার ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেত্রী তথা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশ মেলো ওরফে ঐশ্বর্যাও।
কীভাবে পাতা হয়েছিল ফাঁদ?
তামিলনাড়ুর বাসিন্দা পরিচালক অনীশ একটি মডেলিং ও ক্যাস্টিং এজেন্সি চালান এবং 'জীবনদ ভাষে' নামে একটি কান্নড় ছবি পরিচালনা করছিলেন। ছবিতে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আর্থিক বিরোধ থেকে গোটা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। অনীশ সম্প্রতি বেঙ্গালুরু ছেড়ে মুম্বইয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর্থিক চাপ সামলাতে তিনি তাঁর Honda CRV গাড়িটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরিচিত অভিনেত্রী ঐশ্বর্যাকে সেকথা জানান। সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। ঐশ্বর্যা তাঁকে শাহিদ নামে এক সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ৯ ফেব্রুয়ারি অনীশ মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু আসেন এবং ইন্দিরানগরে ঐশ্বর্যা ও শাহিদের সঙ্গে দেখা করেন।
তারপর যা ঘটল
গাড়ি পরীক্ষার অছিলায় অনীশকে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে আশিরওয়াদ ও আরেকজন ক্রিকেট স্টাম্প ও হকি স্টিক নিয়ে তাঁকে মারধর শুরু করে এবং আগের অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেয়। এরপর টোলপ্লাজা পেরিয়ে তাঁকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আরও চারজন যোগ দেয়। অনীশকে নাকে ঘুষি মারা হয়, প্রচুর রক্ত ঝরে। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে তিনি চিকিৎসার আর্জি জানান।
আশিরওয়াদ তাঁর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আদায় করে এবং ATM কার্ড ব্যবহার করে আরও ৫,৫০০ টাকা তুলে নেয়। শেষে অনীশকে সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালের সামনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়।
অভিনেত্রীর ভূমিকা কী?
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিনেত্রী ঐশ্বর্যাই পরিচালকের গাড়ি বিক্রির পরিকল্পনার খবর অভিযুক্তদের কাছে পাচার করেছিলেন, যার ভিত্তিতে ষড়যন্ত্র রচিত হয়। তিনিই মূলত ফাঁদের 'লিঙ্কম্যান' হিসেবে কাজ করেছেন বলে পুলিশের অনুমান। অভিযোগ, লক্ষ্মীনারায়ণ ভিডিও কলে সরাসরি মারধর দেখছিলেন এবং আশিরওয়াদকে মারতে উৎসাহিত করছিলেন।
গ্রেফতার ও তদন্ত
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোবাইল ফোন, সোনার গহনা এবং নগদ টাকা উদ্ধার করেছে। সমস্ত ১১ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ষড়যন্ত্রের পুরো মাত্রা ও প্রতিটি অভিযুক্তের নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারণে তদন্ত চলছে।
