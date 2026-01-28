Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death: বিরোধীদেরও 'দাদা' অজিত মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার' গেমে এক হারিয়ে যাওয়া 'কোহিনূর'...

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death: বিরোধীদেরও 'দাদা' অজিত মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার' গেমে এক হারিয়ে যাওয়া 'কোহিনূর'...
Ajit Pawar Death: বারামতির ঘরে ঘরে অজিত পাওয়ার ছিলেন এক পরিচিত নাম। উচ্চশিক্ষা না থাকলেও, শুধুমাত্র জনসংযোগের উপর ভিত্তি করেই অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রে এক দীর্ঘ এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক জীবন কাটিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ তাঁকে 'স্যার' নয়। সবাই ভালোবেসে তাঁকে ডাকতেন 'দাদা' বলে। নিজের দল থেকে বিরোধী, সবার কাছেই তিনি ছিলেন 'দাদা'। অজিত পাওয়ার সকলের কাছেই যেন ছিলেন 'বড় ভাই' সমান! অনেকে বলেন, মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার' গেমে অজিত পাওয়ারের রাজনীতির মূল ভিত্তি-ই ছিল রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েও সব দলের সব স্তরের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর জনসংযোগ। সমর্থকদের কাছে 'দাদা', আর 'মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে হেরে যাওয়া কোহিনূর', অজিত পাওয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে এমনটাই বলে থাকেন রাজনীতির সমালোচকরা।
কেন বিরোধীদেরও 'দাদা' অজিত পাওয়ার
অজিত পাওয়ার কেন সকলের কাছে 'বড় ভাই' ছিলেন? তার আসল কারণ হল, বারামতির ঘরে ঘরে অজিত পাওয়ার ছিলেন এক পরিচিত নাম। বারামতি অঞ্চলের এনসিপি ভোটারদের সঙ্গে তাঁর ছিল এক অনস্বীকার্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ। স্নেহমিশ্রিত সেই সম্মান থেকে 'দাদা' উপাধি পেয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। সমর্থক, দলীয় সদস্য, বিরোধী সকলেই তাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন।
প্রাথমিক জীবন এবং স্কুলজীবন
১৯৫৯ সালের ২২ জুলাই অজিত অনন্তরাও পাওয়ারের জন্ম। মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার দেওলালি প্রভারায় অজিত পাওয়ার তাঁর স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলন। ছোট থেকেই তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। যা ছোটবেলা থেকেই তাঁকে রাজনীতি ও মানুষের জনজীবনের প্রতি আগ্রহকে জাগিয়ে তুলেছিল।
কলেজ শিক্ষা
পাওয়ার তাঁর কলেজ শিক্ষা শেষ করেননি। বাবার মৃত্যুর পর তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন। যার ফলে আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি ছাড়াই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন।
রাজনৈতিক কেরিয়ার
উচ্চশিক্ষা না থাকলেও, শুধুমাত্র জনসংযোগের উপর ভিত্তি করেই অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রে এক দীর্ঘ এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বারামতি নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিকবার নির্বাচিত হন। রাজ্যের সবচেয়ে অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।
এনসিপি ভাঙন
২০২৩-এর জুলাই মাসে অজিত পাওয়ার এবং বেশ কয়েকজন নেতা শরদ পাওয়ারের এনসিপি থেকে আলাদা হয়ে মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিবসেনা সরকারে যোগ দেন। যার ফলে দুটি স্বতন্ত্র এনসিপি গোষ্ঠী তৈরি হয়। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন অজিত পাওয়ার। শরদ পাওয়ারের এনসিপি বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের সঙ্গে জোট বাঁধে। আর অজিত পাওয়ারের এনসিপি মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দেয়। যদিও কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল মহারাষ্ট্রের পুর নির্বাচনের আগে যেভাবে ২০ বছরের দূরত্ব ঘুচিয়ে ঠাকরে ব্রাদার্স এক হয়েছে, জোট বেঁধেছে। ঠিক সেভাবেই এবার এক হতে পারে দুই এনসিপি শিবির!
বিমান দুর্ঘটনা ও মৃত্যু
২০২৬-এর ২৮ জানুয়ারির অভিশপ্ত সকালে সেই বারামতিতেই একটি জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অজিত পাওয়ার। প্রাইভেট চার্টার্ড লার্জেট ৪৫ করে মুম্বই থেকে রওনা দিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। ৪৫ মিনিট পর, বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের সময়ই রানওয়ে থেকে ১০০ ফুট দূরে ভেঙে পড়ে বিমানটি। অজিত পাওয়ার সহ প্রাণ হারান বিমানে থাকা ৫ জনই।
