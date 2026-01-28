Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?

Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?
Ajit Pawar family details: শরদ পওয়ারের ভাইপো হিসেবে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও অজিত পওয়ার নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। সাম্প্রতিক অতীতে শরদ পওয়ারের সঙ্গে অজিত পওয়ারের দূরত্ব বাড়লে সেই দূরত্ব কমানোর কারিগর সুনেত্রা, এমনটাই বিশিষ্ট মহলের দাবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করে চলে গেলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। ২৮ জানুয়ারি বারামতিতে অবতরণের সময় এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ৬৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই আকস্মিক প্রস্থান কেবল পাওয়ার পরিবারেই নয়, মারাঠা রাজনীতির মঞ্চেও গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। এরই মাঝে খবরের শিরোনামে উঠে আসেন সুনেত্রা পওয়ার। কে তিনি?
অজিত পওয়ার ছিলেন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের অন্যতম স্তম্ভ। ১৯৫৯ সালে আহমেদনগর জেলায় জন্মগ্রহণকারী অজিত ছিলেন এনসিপি (NCP) প্রতিষ্ঠাতা শরদ পওয়ারের ভাই অনন্তরাও পওয়ারের পুত্র। গোবিন্দরাও এবং শারদা পওয়ারের হাত ধরে যে কৃষি ও সমবায় আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল, তাকেই পরবর্তী স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন অজিত।
শরদ পওয়ারের ভাইপো হিসেবে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও অজিত পওয়ার নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন। ১৯৯১ সালে প্রথমবার বারামতি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। পরবর্তীতে শরদ পওয়ার এনসিপি গঠন করলে অজিত হয়ে ওঠেন দলের অন্যতম প্রধান শক্তি। তবে ২০২৩ সালে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে তিনি শরদ পওয়ারের গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি-শিবসেনা জোটে যোগ দেন এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁর গোষ্ঠীই আসল 'এনসিপি' এবং দলীয় প্রতীকের অধিকার পায়।
অজিত পওয়ারের ব্যক্তিগত জীবন ছিল তাঁর রাজনৈতিক শক্তির আধার। তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি বারামতি টেক্সটাইল কোম্পানি এবং এনভায়রনমেন্টাল ফোরাম অফ ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। সাম্প্রতিক অতীতে শরদ পওয়ারের সঙ্গে অজিত পওয়ারের দূরত্ব বাড়লে সেই দূরত্ব কমানোর কারিগর সুনেত্রা, এমনটাই বিশিষ্ট মহলের দাবি।
অজিত ও সুনেত্রা, তাঁদের দুই পুত্র— পার্থ পওয়ার এবং জয় পওয়ার। বড় ছেলে পার্থ ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ছোট ছেলে জয় সাধারণত ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন।
