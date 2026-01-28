English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?

Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?

Ajit Pawar family details: শরদ পওয়ারের ভাইপো হিসেবে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও অজিত পওয়ার নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। সাম্প্রতিক অতীতে শরদ পওয়ারের সঙ্গে অজিত পওয়ারের দূরত্ব বাড়লে সেই দূরত্ব কমানোর কারিগর সুনেত্রা, এমনটাই বিশিষ্ট মহলের দাবি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 28, 2026, 07:37 PM IST
Who is Sunetra Pawar: কাকা শরদের সঙ্গে মিটিয়েছিলেন দূরত্ব! কে এই সুনেত্রা পওয়ার? অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী কি তিনিই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করে চলে গেলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। ২৮ জানুয়ারি বারামতিতে অবতরণের সময় এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ৬৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই আকস্মিক প্রস্থান কেবল পাওয়ার পরিবারেই নয়, মারাঠা রাজনীতির মঞ্চেও গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। এরই মাঝে খবরের শিরোনামে উঠে আসেন সুনেত্রা পওয়ার। কে তিনি?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Why Arijit Singh Retired From Playback: কেন হঠাৎ অবসর? ‘একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছি’! নতুন সুরের সন্ধানে অরিজিৎ সিং...

অজিত পওয়ার ছিলেন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের অন্যতম স্তম্ভ। ১৯৫৯ সালে আহমেদনগর জেলায় জন্মগ্রহণকারী অজিত ছিলেন এনসিপি (NCP) প্রতিষ্ঠাতা শরদ পওয়ারের ভাই অনন্তরাও পওয়ারের পুত্র। গোবিন্দরাও এবং শারদা পওয়ারের হাত ধরে যে কৃষি ও সমবায় আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল, তাকেই পরবর্তী স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন অজিত।

শরদ পওয়ারের ভাইপো হিসেবে রাজনীতির হাতেখড়ি হলেও অজিত পওয়ার নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন। ১৯৯১ সালে প্রথমবার বারামতি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। পরবর্তীতে শরদ পওয়ার এনসিপি গঠন করলে অজিত হয়ে ওঠেন দলের অন্যতম প্রধান শক্তি। তবে ২০২৩ সালে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে তিনি শরদ পওয়ারের গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি-শিবসেনা জোটে যোগ দেন এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁর গোষ্ঠীই আসল 'এনসিপি' এবং দলীয় প্রতীকের অধিকার পায়।

আরও পড়ুন- Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar: বুধ সকালে বিস্ফোরক কাণ্ড! ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় হত উপ মুখ্যমন্ত্রী, শোকাচ্ছন্ন পাওয়ার পরিবার...

অজিত পওয়ারের ব্যক্তিগত জীবন ছিল তাঁর রাজনৈতিক শক্তির আধার। তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি বারামতি টেক্সটাইল কোম্পানি এবং এনভায়রনমেন্টাল ফোরাম অফ ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। সাম্প্রতিক অতীতে শরদ পওয়ারের সঙ্গে অজিত পওয়ারের দূরত্ব বাড়লে সেই দূরত্ব কমানোর কারিগর সুনেত্রা, এমনটাই বিশিষ্ট মহলের দাবি। 

অজিত ও সুনেত্রা, তাঁদের দুই পুত্র— পার্থ পওয়ার এবং জয় পওয়ার। বড় ছেলে পার্থ ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ছোট ছেলে জয় সাধারণত ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
ajit pawar deathSunetra PawarParth PawarMaharashtra Politics
পরবর্তী
খবর

Who is Pinky Mali Cabin Crew of Ajit Pawar's crashed Plane: 'যখন ফ্লাইটে থাকব, তখন তোমার সঙ্গে অজিত পওয়ারের কথা বলিয়ে দেব...', শেষ সফরে বাবাকে বলেছিলেন পিঙ্কি মালি! অভিশপ্ত বিমানের হস্টেস...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Journalists Denied T20 World Cup 2026 Access: বিশ্বকাপে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের নো...