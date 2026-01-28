Bombardier Learjet 45 Plane Crash: '১০০% নিরাপদ' হয়েও আকাশে আচমকাই ভ্যানিশ! ১৬ বছর পুরনো পওয়ারের এই ১৪২ কোটির জেট? পরেরপর সব চাঞ্চল্যকর তথ্য...

Bombardier Learjet 45 Plane Crash: '১০০% নিরাপদ' হয়েও আকাশে আচমকাই ভ্যানিশ! ১৬ বছর পুরনো পওয়ারের এই ১৪২ কোটির জেট? পরেরপর সব চাঞ্চল্যকর তথ্য...
Ajit Pawar Bombardier Learjet 45 Plane Crash: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) সিনিয়ার নেতা অজিত পওয়ারকে নিয়ে উড়ে যাওয়া বোম্বার্ডিয়ার লিয়ারজেট ৪৫ বিজনেস জেটটি বুধবার ২৮ জানুয়ারি বারামতি বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত হয়ে জরুরি অবতরণ করে। বিমানে থাকা ৫ জনই নিহত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন '১০০% নিরাপদ' বিমান কীভাবে ভেঙে পড়ল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভিটি-এসএসকে (VT-SSK) রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বিমানটি পরিচালনা করত নিউ দিল্লি-ভিত্তিক একটি চার্টার কোম্পানি ভিএসআর ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড (যা ভিএসআর অ্যাভিয়েশন নামেও পরিচিত)। এদিন ভারতীয় সময়ে সকাল প্রায় ৮টা ১০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বারামতির উদ্দেশ্যে উড়ে যায়।
এটি ছিল এক সংক্ষিপ্ত ৪০ মিনিটের ফ্লাইট। বারামতিতে আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে পওয়ারের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। বিমানটি প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ওড়ে। প্রতিবেদন অনুসারে, বিমানটি রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সকাল ৮:৪৫ থেকে ৮:৫০ মিনিটের মধ্যে অবতরণের চেষ্টার সময় বিধ্বস্ত হয়। বিমানটি দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করার সময়েও রানওয়ে থেকে ছিটকে যায় (১১ নম্বর রানওয়ের প্রান্তের কাছে), আগুন ধরে যায় এবং আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
আরও পড়ুন: কলেজ ড্রপআউট থেকে সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী! ৭০০০০ কোটির কেলেঙ্কারি থেকে 'প্রস্রাব' মন্তব্য, ঝলকে পাওয়ারের জীবন
কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল?
ফ্লাইটরাডারটোয়েন্টিফোর-এর ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর বিবৃতি অনুসারে, বিমানটি সকাল ৮:৩০ মিনিটের দিকে প্রথমবার অবতরণের চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়। সম্ভবত খারাপ দৃশ্যমানতা বা অন্য কোনও কারণের জন্য। এরপর এটি দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করে এবং সকাল প্রায় ৮:৪৫ মিনিটে বারামতি এয়ারস্ট্রিপ/রানওয়ের প্রান্তের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্য খারাপ দৃশ্যমানতা, দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টার সময়কার সমস্যা এবং বিমানটির বয়স (প্রায় ১৬ বছর)। বিমানটির অপারেটর জানিয়েছে যে বিমানটি ওড়ার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। বিস্ফোরণ, ঘন ধোঁয়া এবং ধ্বংসাবশেষে আগুন লাগার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। জরুরি উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও পওয়ারের সঙ্গে থাকা ওই বিমানের কোনও ব্যক্তিকেই খুঁজে পাননি। বিমানের পাঁচ আরোহী ছিলেন অজিত পাওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (পিএসও), একজন পরিচারক, প্রধান পাইলট সুমিত কাপুর এবং প্রথম কর্মকর্তা/সহ-পাইলট শম্ভবী পাঠক।
পওয়ারকে বহনকারী লিয়ারজেট ৪৫ সম্পর্কে যা জানা দরকার
বোম্বার্ডিয়ার অ্যারোস্পেসের তৈরি দুই-ইঞ্জিন বিশিষ্ট লিয়ারজেট ফোর্টিফাইভ একটি সুপার-লাইট থেকে মাঝারি আকারের বিজনেস জেট, যা এর গতি, সংক্ষিপ্ত রানওয়েতে কর্মক্ষমতা এবং ভিআইপি/চার্টার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য পরিচিত। ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানটির বয়স ছিল প্রায় ১৬ বছর (২০১০ সালের দিকে নির্মিত) এবং এটি ভিএসআর-এর বহরের অংশ ছিল, যে বহরে চার্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং লিজ পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১৫টিরও বেশি বিমান রয়েছে।
আরও পড়ুন: কে এই অজিতের অভিশপ্ত বিমানের পাইলট শাম্ভবী? চিনে নিন পুড়ে ছাই লিয়ারজেটের দক্ষ কিন্তু হতভাগ্য ক্যাপ্টেনকে...
বিমানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:
ধারণক্ষমতা: সাধারণত ডাবল-ক্লাব সিটিং কনফিগারেশনে ৮ থেকে ৯ জন যাত্রী এবং ২ জন ক্রু সদস্যের বসার ব্যবস্থা রয়েছে।ট
কর্মক্ষমতা: সর্বোচ্চ গতি: ৫৩৩ মাইল প্রতি ঘন্টা (ম্যাক ০.৮১)।
ক্রুজিং গতি: ৫১০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় (৪৪৫ নট)।
পাল্লা: পেলোডের উপর নির্ভর করে প্রায় ১,৭১০ থেকে ২০৯৯ নটিক্যাল মাইল।
পরিষেবা উচ্চতার সর্বাধিক সীমা: ৫১০০০ ফুট।
দৈর্ঘ্য: ৫৮ ফুট ০ ইঞ্চি।
ডানার বিস্তার: ৪৭ ফুট ১০ ইঞ্চি।
কেবিনের মাত্রা: ১৯.৮ ফুট লম্বা, ৫.১ ফুট চওড়া এবং ৪.৯ ফুট উঁচু।
পাওয়ারপ্ল্যান্ট: দুটি হানিওয়েল টিএফইথার্টিওয়ান টার্বোফ্যান ইঞ্জিন (প্রতিটির থ্রাস্ট ৩,৫০০ পাউন্ড-ফোর্স)।
লিয়ারজেট ফোর্টিফাইভএক্সআর কেনা সাধারণত একটি ব্যবহৃত বিমান কেনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে, কারণ এর উৎপাদন ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হানিওয়েল টিএফইসেভেনথার্টিওয়ান-টোয়েন্টিবিআর ইঞ্জিন-সহ এক উন্নত ২০০৪ সালের সংস্করণ এই মডেলটি। যা উচ্চতর টেকঅফ ওজন এবং দ্রুততর আরোহণ গতি প্রদান করতে পারে। যখন এই বিমান তৈরি হয়েছিল তা ১১৯.৩৩ থেকে ১৪২.২৭ কোটি টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছিল।
কী বলছে ভেঞ্চার্স?
ভিএসআর ভেঞ্চার্সের শীর্ষ কর্তা-সহ টপ এক্সিকিউটিভরা বলছেন বিমানে কোনও চেনা সমস্যা ছিল না। ক্রুরাও ছিলেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাঁদের বয়ানে এই বিমান '১০০% নিরাপদ'। তবে এই ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে সংস্থা।
লিয়ারজেট ফোর্টিফাইভের অতীতের ঘটনা
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরেও কিন্তু লিয়াজেট দুর্ঘটনায় পড়ে। যখন এক ভিন্ন লিয়ারজেট ৪৫এক্সআর (রেজিস্ট্রেশন ভিটি-ডিবিএল) ভারী বৃষ্টি এবং কম দৃশ্যমানতার মধ্যে মুম্বাই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। সেই ঘটনায় ৮ আরোহীর সকলেই আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ঘটনাটিতে রানওয়ে থেকে ছিটকে যাওয়া, ককপিটে সতর্কতা সংকেত (যার মধ্যে স্টল এবং ইজিপিডব্লিউএস অ্যালার্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং বিমানের কাঠামো ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও কোনো প্রাণহানি হয়নি। বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রকের অধীনে থাকা বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি) বারামতির দুর্ঘটনাটির একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করছে। তদন্তকারীরা দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য ফ্লাইটের ডেটা এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়), ক্রুদের কার্যকলাপ, বিমানের সিস্টেম, আবহাওয়া এবং অবতরণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবেন।
আরও পড়ুন: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)