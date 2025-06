WATCH: অভিশপ্ত ওই ড্রিমলাইনারেই ছিলেন আকাশ, ভিডিয়োও করেন তাঁর যাত্রার! দেখুন, কেমন ছিল হতভাগ্য বিমানের অন্দর...শেষ ছবি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিশপ্ত ওই বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক তরুণের। তিনি দাবি করছেন তিনি এই ফ্লাইটেই (Air India Flight AI171, Boeing 787-8 Dreamliner) দিল্লি থেকে আমদাবাদ গিয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগেই। তখনই তিনি দেখেছিলেন বিমানে অনেক কিছুই কাজ করছিল না। তার ছবি-ভিডিয়োও আছে। কাজ করছিল না সিটে লাগানো বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম। হাড়হিম বিমান দুর্ঘটনার পরে সামনে এল অপ্রত্যাশিত তথ্য।

মাত্র ২ ঘণ্টা আগে

আকাশ ভাতসা নামের তরুণ, এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি বিস্ফোরক দাবি করেছেন। তিনি লিখছেন, আমি ওই ভয়ংকর বিমানটিতেই ছিলাম। মাত্র ২ ঘণ্টা আগে। আমি এই বিমানটিতে দিল্লি থেকে আমদাবাদ এসে পৌঁছেছিলাম। তখনই আমি বিমানটিতে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। আর এর ভিডিয়োও করেছিলাম। এয়ার ইন্ডিয়ায় সেটি পাঠাতামও। তবে, এখন আমি আরও ডিটেইলস দিতে চাই। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ড্রিমলাইনারের স্বপ্নভঙ্গ

আজ, বৃহস্পতিবার আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে প্লেন ওঠার কিছু সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এই বিমান। দুপুর ১.১৭ মিনিটে বিমানটি টেক অফ করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (SVPIA) থেকে। বিমানে যাত্রী ছিলেন ২৪২ জন। লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এই ফ্লাইটটি। মোট ২৪২ জন নিয়ে উড়েছিল সেটি। এতে ছিলেন ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ নাগরিক, ৭ জন পোর্তুগিজ, একজন কানাডাবাসী।

মর্মান্তিক ক্র্যাশ

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে জানা গিয়েছিল, একটি 'মেডে' কল (Mayday call) তারা অভিশপ্ত বিমান থেকে রিসিভ করেছিল। কিন্তু কিছু পরেই সমস্তরকম কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে যায়। টেক-অফের পর পরই 'May Day' বলে চিত্‍কার করে উঠেছিলেন পাইলট! যদিও যোগাযোগের চেষ্টায় আর সাড়া মেলেনি! একটু পরেই হাড়হিম দুর্ঘটনার খবর আসে। ওই দুর্ঘটনা-মুহূর্তের ভিডিয়োও দেখা গিয়েছে। ফ্লাইট এআই১৭১টি ভেঙে পড়ার সময়টিকে ধরে রাখা হয়েছে তাতে। তাতে দেখা গিয়েছে শুধু কালো ধোঁয়া!

