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সেলফি তুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেল ভাই, বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ৩ বোনেরও

Dholpur Child Death: ভাইকে পুকুরে ডুবে যেতে দেখেই ৩ বোন কোনওকিছু না ভেবেই পুকুরে ঝাঁপ দেয়। পুকুরটি ছিল বেশ গভীর। সেই জলে ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে ৩ বোনই জলে তলিয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:16 PM IST
সেলফি তুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেল ভাই, বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ৩ বোনেরও

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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