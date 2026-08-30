/সেলফি তুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেল ভাই, বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ৩ বোনেরও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: মর্মান্তিক! পুকুরে পড়ে যাওয়া ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ৩ বোনের। জীবন বাঁচল না ভাইয়েরও। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঢোলপুর জেলায়। কয়েক মুহূর্তেই শেষ এক পরিবারের সবকটি সন্তান। আচমকা ঘটে যাওয়া ওই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।
ঘটনাটি ঘটেছে ঢোলপুরের আংরি থানার ধুন্ধ বিরজা গ্রামে। হতভাগ্য পরিবারটি গিয়েছিলেন হিরামন বাবা মন্দিরে। রাখি বন্ধনে বিশেষ এক অনুষ্ঠান হচ্ছিল ওই মন্দিরে। স্থানীদের বক্তব্য, পরিবারের সবাই গিয়েছিলেন মন্দিরে পুজো দিতে। তার মধ্যেই তাদের ছেলে মন্দিরের পাশের পুকুরে নেমে পড়ে। এর মধ্যেই ওই যুবকের বোনদের নজরে পড়ে তাদের সঙ্গে ভাই নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তারা পুকুরের দিকে দৌড় লাগায়। পুকুরের কাছে গিয়ে তাদের নজরে পড়ে, তাদের ভাই জলে ডুবে যাচ্ছে।
ভাইকে পুকুরে ডুবে যেতে দেখেই ৩ বোন কোনওকিছু না ভেবেই পুকুরে ঝাঁপ দেয়। পুকুরটি ছিল বেশ গভীর। সেই জলে ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে ৩ বোনই জলে তলিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজন পুলিসকে খবর দেন। বহু চেষ্টার পর পুলিস এসে ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে।
কীভাবে ঘটে গেল এমন মর্মান্তিক ঘটনা, কী বলছে পুলিস? স্থানীয় থানার বক্তব্য, পুকুরের কিনারায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছিলেন ২৩ বছরের ভোলু। ছবি তুলতে গিয়েই সে পুকুরে পড়ে যায়।
ভোলুকে ডুবতে দেখে তাকে বাঁচানোর জন্য তার দুই বোন মনোরমা ও বোতো এবং তাদের তুতো বোন নিশা সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু পুকুরে অতিরিক্ত জল ও গভীরতা বেশি থাকায় ওই তিন তরুণীও ডুবে যান। চোখের সামনে ৪ জনকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে তাদের বাবা-মা।
ডুবুরি এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের সহায়তায় পুলিস জল থেকে চারজনেরই দেহ উদ্ধার করে। এরপর দেহগুলি সরমথুরার সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের কাজ শেষ হলে দেহগুলি নিজ নিজ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিরা হলেন—মৌহরি তাজপুরের বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সী মনোরমা, রামরতন কা পুরার বাসিন্দা ৩৬ বছর বয়সী বোতো, নথুয়া পুরার বাসিন্দা ২১ বছর বয়সী নিশা এবং নথুয়া পুরার বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সী ভোলু ওরফে রবি।
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