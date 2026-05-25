Gulmarg Ropeway Technical Problem:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঝ আকাশে থেমে গেল গন্ডোলা। তারের সঙ্গে কেবিন-সহ ঝুলতে লাগলেন প্রায় ৩০০ পর্যটক। এনিয়ে তোলপাড় গুলমার্গ। আটকেপড়া পর্যটকদের উদ্ধার করতে ডাকা হল সেনা, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিসকে। ধীরে ধীরে আটকেপড়া পর্যটকদের দড়ি বেঁধে নামানো হল নীচে।
কাশ্মীরের গুলমার্গের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল রোপওয়া বা গন্ডোলা। পুলিস সূত্রে খবর, সোমবার প্রচুর পর্যটক উঠেছিলেন ওই গন্ডোলায়। আর তাতেই বিপত্তি। মাঝপথে যাত্নিক ত্রুটির কারণে আটকে গেল গন্ডোলা। মাঝ আকাশেই ঝুলতে থাকলেন পর্যটকরা। এনিয়ে প্রবল চিত্কার শুরু করে দেন পর্যটকরা। আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে।
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ডাকা হয় সেনাবাহিনীকে। সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যায় সেনাবাহিনীর '৯ রাজ রিফ' টিম, জম্মু-কাশ্মীর পুলিস এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীরা। দ্রুত শুরু হয়ে যায় উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকাজ তদারকিতে আসেন তংমার্গের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট।
Several tourists were left stranded in cable car cabins after a sudden technical fault disrupted operations in the first phase of the Gulmarg Gondola. Rescue teams launched an emergency operation and are working to safely evacuate passengers using ropes.#Gulmarg pic.twitter.com/Bi4shn45Jw— Farhat Naik (@Farhat_naik_) May 25, 2026
প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী হঠাৎ করে গন্ডোলাটি মাঝ-আকাশে থেমে যায়। হঠাত্ করে এমন ঘটনায় চিত্কার শুরু করে দেন মহিলা ও শিশুরা। ঝুলন্ত কেবিনের ভেতরেই অপেক্ষা করতে থাকেন পর্যটকরা-কখন আসবে উদ্ধারকারী দল।
সরকারি এক কর্মকর্তা বলেন, টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণেই হঠাত্ গন্ডোলাটি আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকারী দলগুলোকে কাজে নামানো হয়। আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদ নামিয়ে আনার কাজ শুরু হয়। কী ত্রুটি হয়েছে তা খুঁজে বের করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব গন্ডোলা চালু করতে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা।
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "কারিগরি ত্রুটির কারণে কেবল কার পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর, গুলমার্গ গন্ডোলার পরিস্থিতির ওপর সরকার গভীর নজর রাখছে। সবকটি কেবিনই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে এবং মাটিতে থাকা প্রশিক্ষিত দলগুলোর মাধ্যমে আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে বের করে আনার কাজ চলছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আতঙ্কের কোনো কারণ নেই।
গুলমার্গ রোপওয়ে দীর্ঘতম কেবল কার সিস্টেম। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কেবল কার ব্যবস্থা হিসেবেও পরিচিত। এটি চলে গুলমার্গ থেকে কংদোরি এবং সেখান থেকে আফারওয়াত শৃঙ্গ পর্যন্ত। গোটা রুটটি বরফে ঢাকা পাহাড়ের চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখা যায়। গুলমার্গে এই গন্ডোলা চড়তেই গ্রীষ্মকালে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী ছুটে আসেন গুলমার্গে।
