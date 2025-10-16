Gujarat: মোদীর রাজ্যেই বেসামাল বিজেপি! আচমকা মুখ্যমন্ত্রী বাদে সব মন্ত্রীর ইস্তফা....
Gujarat: আগামীকাল, শুক্রবার গুজরাতে মন্ত্রিসভার রদবদল। তার আগেই পদত্যাগ করলেন ১৬ জন মন্ত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোদীর রাজ্যেই বেসামাল বিজেপি! গুজরাতে আচমকাই পদত্যাগ করলেন সমস্ত মন্ত্রীরা। আপাতত স্বপদে বহাল শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। আজ, বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাপত্র রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে খবর।
সামনেই পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন। গুজরাতে ৩ বছরের পুরনো মন্ত্রিসভা রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। আগামীকাল, শুক্রবার নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করার কথা মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের। তার আগেই ইস্তফা দিলেন মন্ত্রীরা। আজ, বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন ১৬ মন্ত্রী। বস্তুত, আগের মন্ত্রিসভার প্রায় অর্ধেক সদস্যকেই আর নাও ফেরানো হতে পারে বলে খবর।
গুজরাত বিধানসভায় আসনসংখ্যা ১৮২ জন। সেই হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫ জন মন্ত্রী হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্য় ছিলেন ১৭ জন। যাঁদের মধ্যে মন্ত্রী ছিলেন ৮ জন। চলতি মাসেই গুজরাতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব বিয়েছেন জগদীশ বিশ্বকর্মা। একসময়ে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। দলের নয়াা রাজ্যসভাপতি নির্দেশেই মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন বলে খবর। আগামীকাল, শুক্রবার গুজরাত যাচ্ছেব অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডা।
