Medicine Shop Strike: দেশ জুড়ে বন্ধ থাকবে সমস্ত ওষুধের দোকান: বাংলায় কবে-কতক্ষণ-কেন? জেনে নিন সব

Medicine Shop Strike: দেশ জুড়ে বন্ধ থাকবে সমস্ত ওষুধের দোকান: বাংলায় কবে-কতক্ষণ-কেন? জেনে নিন সব
Chemists Strike: অনলাইনে ওষুধ বিক্রি বন্ধ-সহ আরও একাধিক দাবিতে ২০ মে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে ওষুধের দোকানে চরম অব্যবস্থা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে ৭ মে-র বৈঠকের পর।
অয়ন শর্মা: ২০ মে দেশজুড়ে সমস্ত ওষুধের দোকান বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছে ওষুধ বিক্রেতাদের সর্বভারতীয় সংগঠন ‘অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট’। মূলত অনলাইন ফার্মেসিগুলোর দাপট কমানো এবং ওষুধের ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনার দাবিতে এই বড়সড় আন্দোলনের পথে নামছেন তাঁরা। এই ধর্মঘটের ফলে দেশজুড়ে ওষুধ পরিষেবা নিয়ে চরম অব্যবস্থা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
ওষুধ বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে মূল যে দাবি জানানো হয়েছে, থমত, অনলাইন অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওষুধ বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তাঁদের দাবি, অনলাইন বিক্রির ফলে খুচরো ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, বাজারে জাল ওষুধের যে রমরমা ব্যবসা চলছে, তা কঠোর হাতে দমন করতে হবে। তৃতীয়ত, কোনও আসল প্রেসক্রিপশন ছাড়া বা ভুয়ো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ওষুধ বিক্রি বন্ধ করার জন্য কড়া নিয়ম আনতে হবে।
বাংলায় ধর্মঘটের কী পরিস্থিতি?
পশ্চিমবঙ্গে এই ধর্মঘট কতটা পালিত হবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা দেশজুড়ে চলা এই আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যে ১২ ঘণ্টার একটি প্রতীকী ধর্মঘট পালন করার পরিকল্পনা করেছে।
কতক্ষণ বন্ধ থাকবে দোকান?
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই প্রতীকী ধর্মঘট শুরু হবে ১৯ মে রাত ১২টা থেকে এবং চলবে ২০ মে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। অর্থাৎ, ২০ তারিখ সকালের দিকে সাধারণ মানুষকে ওষুধ পেতে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। তবে রোগীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে একটি বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার ওষুধের দোকান এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে অবস্থিত বড় দোকানগুলো জরুরি ভিত্তিতে খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে।
চূড়ান্ত ঘোষণা ৭ মে:
রাজ্যজুড়ে এই ধর্মঘট নিয়ে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এখনই শেষ কথা বলছে না। আগামী ৭ মে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকেই বিস্তারিত আলোচনার পর অফিশিয়ালি জানানো হবে যে, ১৯ এবং ২০ মে রাজ্যে ওষুধের দোকানগুলি কীভাবে বা কতক্ষণ বন্ধ থাকবে। ৭ তারিখের পরেই পরিষ্কার হবে যে বাংলার সাধারণ মানুষ ওই দিনগুলিতে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপাতত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং ৭ মে-র সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের কয়েক হাজার ওষুধ বিক্রেতা ও সাধারণ মানুষ।
