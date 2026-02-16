English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TMC Rajya Sabha MP: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৪ জনই নতুন মুখ! তৃণমূলের পরবর্তী রাজ্যসভা সাংসদ হচ্ছেন কারা?

TMC Rajya Sabha New MP: মেয়াদ শেষ হওয়া একজন রাজ্যসভার সাংসদ এবার লড়বেন বিধানসভা নির্বাচনে। আর একজন ইতিমধ্যেই বদলে ফেলেছেন দল...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 16, 2026, 07:03 PM IST
ফাইল ফোটো

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যেই শেষ হচ্ছে রাজ্যসভার এ রাজ্যের পাঁচ সংসদের  মেয়াদ। তৃণমূল কংগ্রেসের ঋতব্রত ব্যানার্জি, সুব্রত বক্সি, সাকেত গোখেল, মৌসম বেনজির নূর ও সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য। অংকের হিসাবে পাঁচটি মধ্যে একটি পাবে বিজেপি। এখন প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের কারা হতে চলেছে রাজ্যসভার সংসদ?

সূত্র বলছে, চারজনই নতুন মুখ যাবে রাজ্যসভায়। কারণ সময় শেষ হওয়া একজন রাজ্যসভার সাংসদ এবার লড়বেন বিধানসভা নির্বাচনে। সুব্রত বক্সী আর নাও যেতে পারেন সংসদে। শাকিব গোখলেকেও আর না পাঠানোর সম্ভাবনা বেশি। ওদিকে মৌসুম নূর ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন। ফলে চারজন নতুন মুখ-ই সম্ভবত যেতে চলেছেন রাজ্যসভায়। সেই ৪ নতুন মুখ কারা? ইতিমধ্যেই তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। 

রাজ্যসভার সাংসদ সংখ্যা
বর্তমানে রাজ্যসভায় ২৪৫টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৩৩ জন সদস্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

রাজ্যসভার সাংসদ কীভাবে নির্বাচিত হয়
রাজ্যসভার সাংসদ হলেন ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি। রাজ্যসভার সাংসদরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা নির্বাচিত হন রাজ্যসভার সাংসদরা।

রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা 
রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে যে ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন, তা হল তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে। ৩০ বছরের বেশি বয়সী হতে হবে। সংসদীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

