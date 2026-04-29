CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
CRPF Recruitment 2026: সিআরপিএফ কনস্টেবল হতে কী কী যোগ্যতা লাগে? এই সর্বভারতীয় পরীক্ষা কতটা কঠিন? রয়েছে লক্ষাধিক টাকা উপার্জনের সুযোগ

Central Reserve Police Force: লাখ লাখ ভারতীয় কেন সিআরপিএফ আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে? কী কী যোগ্যতা লাগে? পরীক্ষা কতটা কঠিন? লক্ষাধিক টাকার বেতন কাদের?  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 29, 2026, 04:33 PM IST
দায়িত্বে সিআরপিএফ কর্মীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স (Central Reserve Police Force) ওরফে সিআরপিএফ (CRPF), দেশের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী। যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। বাংলায় ভোট আসলেই যে বাহিনীর কথা বারবার শোনা যায়। এবার ভোট বঙ্গে ৪৮০ কোম্পানি আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, যার একটি বড় অংশই হল সিআরপিএফ। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাহিনী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, মাওবাদী দমন, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান এবং নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিসকে সাহায্য করে। কখনও ভেবে দেখেছেন সিআরপিএফ কনস্টেবল হতে কী কী যোগ্যতা লাগে? এই সর্বভারতীয় পরীক্ষা কতটা কঠিন? বেতন পরিকাঠামোই বা কী? কেন বছরে গড়ে ১০-১৫ লক্ষ বা তার বেশি ভারতীয় সিআরপিএফ হওয়ার স্বপ্ন দেখে?

আরও পড়ুন: সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পঞ্চম ভারত, শক্তি আরাধনায় আকাশছোঁয়া খরচ দিল্লির, কোথায় দাঁড়িয়ে শত্রুদেশ চিন-পাক?

পদের বিন্যাস: কনস্টেবল থেকে শুরু করে হেড কনস্টেবল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পর্যন্ত পদের বিন্যাস রয়েছে। কনস্টেবল মানেই কিন্তু সে বন্দুকধারী হবে, এমনটা একেবারেই নয়। কনস্টেবলের মধ্যেও একাধিক ভাগ রয়েছে। টেকনিক্যাল, ট্রেডসম্যান এবং পাইওনিয়ারের অধীনে ড্রাইভার (ভারী যানবাহন চালনায় দক্ষ), কুক/ওয়াটার ক্যারিয়ার (রান্নাবান্না ও জল সরবরাহের কাজ), ছুতোর  (কাঠের কাজের জন্য), পেইন্টার (রং করার কাজ), দর্জি (পোশাক তৈরির কাজের জন্য), ধোপা (কাপড় ধোয়ার কাজের জন্য), নাপিত ( চুল কাটার কাজের জন্য), সাফাই কর্মী (পরিচ্ছন্নতার কাজের জন্য), প্লাম্বার (পাইপলাইনের কাজের জন্য) ও ইলেকট্রিশিয়ান (বৈদ্যুতিক কাজের জন্য) রয়েছে মহিলা ট্রেডসম্যানের  মধ্যে আবার হেয়ার ড্রেসার ও আয়াও রয়েছে।

যোগ্যতার শর্তাবলি (কনস্টেবল টেকনিক্যাল/ট্রেডসম্যান ২০২৬): সবার আগে ভারতের নাগরিক হতে হবে। স্বীকৃত বোর্ড থেকে ম্যাট্রিকুলেশন বা দশম শ্রেণি পাস বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি নির্দিষ্ট পদের (যেমন—চালক, রাঁধুনি, দর্জি) জন্য সংশ্লিষ্ট আইটিআই/ট্রেড-ভিত্তিক দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স সীমাও রয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। কনস্টেবলের (চালক) ক্ষেত্রে ২১ থেকে ২৭ বছর। অন্যান্য ট্রেডের (রাঁধুনি, রাজমিস্ত্রি, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৩ বছর। আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বয়সে আবার ছাড়ও রয়েছে। এসসি-এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছর। শারীরিক মানদণ্ডও মাথায় রাখতে হবে। পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে কমপক্ষে ১৭০ সেমি। ছাতিরও একটি বিষয় রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ৮০ সেমি হতেই হবে এবং ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে কমপক্ষে ১৫৭ সেমি। উচ্চতা এবং বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ওজন।

আরও পড়ুন: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন Singham Ajay Sharma? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

নির্বাচন প্রক্রিয়া ওরফে পরীক্ষা কতটা কঠিন? নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপেই সম্পন্ন হয়। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (সিবিটি): ১৬০ নম্বরের পরীক্ষায় ৮০টি অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন থাকে। বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা 'জেনারেল ইন্টেলিজেন্স' সাধারণ জ্ঞান বা 'জেনারেল নলেজ', অঙ্কের সঙ্গেই থাকে হিন্দি/ইংরেজি। পরীক্ষার সময়সীমা ৬০ মিনিট এবং এতে নেগেটিভ মার্কিংও রয়েছে। শারীরিক মানের পরীক্ষা (পিএসটি) ও শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষা (পিইটি) হয় দৌড় এবং শারীরিক পরিমাপ যাচাই করে। ট্রেড টেস্ট/দক্ষতা পরীক্ষায় নির্বাচিত ট্রেড বা পেশাসংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান যাচাই করা হয়। নথি যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষা: চূড়ান্ত যাচাইকরণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় 

বেতন কাঠামো: সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্সের বেতন কাঠামো সাধারণত সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং এটি কর্মীদের পদমর্যাদা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। পাকাপাকি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হন সকলেই। কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে আলোচনা করছে। যার ফলে ভবিষ্যতে সিআরপিএফ কর্মীর বেতন আরও বাড়তে পারে।  নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কনস্টেবলের (জেনারেল ডিউটি ​​বা ট্রেডসম্যান) আনুমানিক ইন হ্যান্ড স্যালারি ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। যা মূলত পোস্টিংয়ের জায়গা এবং প্রযোজ্য ভাতাসমূহের উপর ব্যাপক ভাবে নির্ভরশীল। দুর্গম বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভাতা বেশি হওয়ায় মোট বেতনও বাড়ে। 

চূড়ান্ত বেতন মূল বেতন এবং সরকার-নির্ধারিত বিভিন্ন ভাতাসমূহের একটি সমষ্টি:

মহার্ঘ ভাতা (ডিএ): জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকারী ভাতা, যা বছরে দুবার (জানুয়ারি ও জুলাই মাসে) সংশোধন করা হয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস অনুযায়ী, এটি মূল বেতনের ৫৩% হয়েছে।

বাড়ি ভাড়া ভাতা (এইআরএ): শহরের শ্রেণিবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়:

'এক্স' ক্যাটাগরির শহরসমূহ (যেমন—দিল্লি, মুম্বই): মূল বেতনের ২৪%।

'ওয়াই' ক্যাটাগরির শহরসমূহ (মাঝারি শহর): মূল বেতনের ১৬%।

'জেড' ক্যাটাগরির শহরসমূহ (ছোট শহর ও মফস্বল): মূল বেতনের ৮%।

ঝুঁকি ও কঠোর পরিশ্রম ভাতা (রিস্ক অ্যান্ড হার্ডশিপ অ্যালাওয়েন্স): জম্মু ও কাশ্মীর অথবা বামপন্থী উগ্রবাদ-প্রবণ জেলাগুলির মতো সংবেদনশীল এলাকায় কর্মরত কর্মীদের এই ভাতা প্রদান করা হয়। এর পরিমাণ প্রতি মাসে ১১০০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০০০ টাকারও বেশি হতে পারে।

রেশন মানি: খাদ্যের জন্য নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাতা (আনুমানিক ৩০০০ টাকা)।

পরিবহণ ভাতা (টিএ): কর্মস্থলের শহরের উপর ভিত্তি করে এই ভাতার পরিমাণ ১৮০০ টাকা থেকে ৩৬০০ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে।

পেনশন সিস্টেমেঅবদান (সাধারণত মূল বেতন + মহার্ঘ ভাতার ১০%), সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম (সিজিএইচএস)-এ অবদান এবং বীমা বাবদ প্রদেয় অর্থ।

সাবসিডিযুক্ত ক্যান্টিন: ছাড়কৃত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য ক্রয়ের জন্য CRPF ক্যান্টিন (CSD)-এ প্রবেশের সুবিধা।

চিকিৎসা সুবিধা:সিজিএইচএস তালিকাভুক্ত হাসপাতালসমূহে কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্যাশলেস (নগদহীন) চিকিৎসার সুবিধা।

সন্তানদের শিক্ষা ভাতা (সিইএ): সন্তান প্রতি মাসে আনুমানিক ₹২,২৫০ (সর্বোচ্চ দুজন সন্তানের জন্য)।

সিআরপিএফ-এর তরফ সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা জানানো হয়েছে, সেখানে কনস্টেবল ও ট্রেডসম্যান পদে প্রচুর নিয়োগ হবে। মোট শূন্যপদ ৯১৯৫টি। যার মধ্যে কনস্টেবল ট্রেডম্যান ও টেকনিক্যাল পদে ৯১৭৫ শূন্যপদ এবং কনস্টেবল পায়োনিয়ার উইং পদে ২০টি শূন্যপদ আছে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.rect.crpf.gov.in ভিজিট করলেই আবেদেনের যাবতীয় পথ খুলে যাবে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
CRPF Constable qualification IndiaCRPF Constable eligibility 2026CRPF recruitment qualification age limit
পরবর্তী
খবর

Petrol Diesel Prices Rising?: ভোটের পরেই রাতারাতি বাড়বে জ্বালানি তেলের দাম? সরকার পরিষ্কার যা জানাল
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: আজ দ্বিতীয় দফা: কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ১৪২ আসনে ভোট