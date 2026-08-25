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স্কুলে হিজাব নয়, ইউনিফর্মই শেষ কথা! ছাত্রীর আবেদন খারিজ করে বিস্ফোরক হাইকোর্ট

School Hijab Controversy: আদালত বিভিন্ন ক্লাসের ছবি দেখে জানায়, ওই মেয়ের বাইরে আর কোনও ছাত্রী হিজাব পরে না। এমনকী তার নিজের ধর্মের অন্য মেয়েরাও সাধারণ ইউনিফর্মেই স্কুলে আসে। বিচারপতিরা স্পষ্ট জানান, হিজাব না পরলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় না। তাই এটাকে ধর্মের কোনও জরুরি অংশ বলা যায় না। শুধু মুখের কথায় এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলেও আদালত জানিয়ে দেয়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:34 AM IST
স্কুলে হিজাব নয়, ইউনিফর্মই শেষ কথা! ছাত্রীর আবেদন খারিজ করে বিস্ফোরক হাইকোর্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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