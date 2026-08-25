/স্কুলে হিজাব নয়, ইউনিফর্মই শেষ কথা! ছাত্রীর আবেদন খারিজ করে বিস্ফোরক হাইকোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিজাব পড়া ইসলাম ধর্মে আবশ্যক নয়! এমনটাই জানিয়েছে হাইকোর্ট। কোন প্রসঙ্গে এবং কেন এমন কথা জানাল হাইকোর্ট? ঘটনাটির সূত্রপাত এক স্কুল ছাত্রীর মারফত। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী চেয়েছিল, স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরে ক্লাসে বসতে। এই নিয়ে সে আদালতের কাছে অনুমতি চেয়ে মামলা করেছিল। বিচারপতি জে জে মুনির এবং বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ শুক্লার বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, হিজাব পরা ইসলাম ধর্মের কোনও বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য নিয়ম নয়। তাই স্কুলের পোশাকের বাইরে গিয়ে হিজাব পরার অনুমতি দেওয়া যাবে না।
মামলাকারী ছাত্রীটি আদালতে জানিয়েছিল, হিজাব পরা তার ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ। কিন্তু আদালত এই যুক্তি মেনে নেয়নি। বিচারকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারতীয় সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সবাইকে নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে ঠিকই, তবে কেবল মুখে দাবি করলেই কোনও কিছুকে মৌলিক অধিকার বলা যায় না। তার জন্য সঠিক ধর্মীয় ও আইনি প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু এই মামলায় হিজাব পরা যে ইসলামের একটি আবশ্যিক নিয়ম, তার সপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও তথ্য পেশ করা পারেনি ওই ছাত্রী। তাই আদালত ছাত্রীর আবেদনটি গ্রহণ করেনি।
ওই ছাত্রীটি আরও জানিয়েছিল যে, সে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিজাব পরেই স্কুলে যেত। এতদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে কোনও বাধা দেয়নি। তবে হাইকোর্ট এই কথাটি মেনে নিতে অস্বীকার করে। আদালত বলেছে, আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে ছাত্রীর চিরকালের জন্য সেই অধিকার তৈরি হয়ে যায় না। আগে হয়তো অবহেলা, ইতস্তত বোধ বা শিথিলতার কারণে স্কুল কিছু বলেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্কুল পরে কখনও তাদের পোশাকের নিয়ম কড়া করতে পারবে না। শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এবং সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে স্কুল যেকোনও সময় নির্দিষ্ট পোশাকবিধি চালু করতে পারে।
হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, সব বেসরকারি স্কুলেরই নিজস্ব পোশাকের নিয়ম ঠিক করার পুরো অধিকার আছে। স্কুলের ইউনিফর্ম সবার জন্য সমান হওয়া দরকার, যাতে কোনও ভেদাভেদ না থাকে। যদি একজন ছাত্রীকেও নিজের ইচ্ছেমতো জামাকাপড় বদলানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ইউনিফর্মের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। এতে স্কুলের নিয়মকানুনের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।
অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ আদালতে জানায়, এটি একটি স্বনির্ভর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এখানে সব ধর্মের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। তাই একজনকে আলাদা সুবিধা দিলে বাকিদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হবে। রাজ্য সরকার এবং সিবিএসই বোর্ডও আদালতের কাছে একই দাবি জানায়। সব দিক ভেবেই আদালত মেয়েটির আবেদন খারিজ করে দেয় এবং স্কুলের নিয়মকেই বহাল রাখে।
আদালত এই বিষয়ে আগের কিছু বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে। আদালত মনে করিয়ে দেয়, এর আগে কর্ণাটক হাইকোর্টও একই রকম নির্দেশ দিয়েছিল। কর্ণাটক হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, মাথা ঢেকে হিজাব পরা ইসলাম ধর্মের কোনও অবিচ্ছেদ্য নিয়ম নয়। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে দুজন বিচারকের দুটি আলাদা মতামত বা বিভক্ত রায় আসে। এর ফলে কর্ণাটক হাইকোর্টের দেওয়া সেই সিদ্ধান্তই এখনও পর্যন্ত বহাল রয়েছে। তাই এলাহাবাদ হাইকোর্টও সেই পুরনো নির্দেশ অনুসরণ করেছে এবং নতুন কোনও আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে রাজি হয়নি।
সব দিক বিবেচনা করে হাইকোর্ট আবেদনকারীর মামলাটি পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, স্কুলে শৃঙ্খলা এবং নিজস্ব নিয়ম বজায় রাখার অধিকার কর্তৃপক্ষের রয়েছে। এর ফলে প্রয়াগরাজের ওই স্কুলটি এখন থেকে তাদের নির্ধারিত পোশাক নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। ছাত্রীকে স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী ইউনিফর্ম পরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।
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