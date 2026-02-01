Yogi Adityanath: কথায় কথায় হাফ এনকাউন্টার! যোগীর পুলিসকে কড়া হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

Yogi Adityanath: কথায় কথায় হাফ এনকাউন্টার! যোগীর পুলিসকে কড়া হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের
Yogi Adityanath: মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরুণ কুমারের বেঞ্চ বলেন, ভারতে এখানে সংবিধানের আদর্শ মেনে চলতে হবে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েক বছর হল আইন আদালতের তোয়াক্কা থোড়াই করছে যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন। কখনও এনকাউন্টার, কখনও বুলডোজার দাওয়াইয়ে অভিযুক্তদের ঠান্ডা করার পথ নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিস। এনিয়ে এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে না চললে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে।
সম্প্রতি একটি এনকাউন্টার মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরুণ কুমার দেশওয়ালের বেঞ্চের তরফে বলা হয়, রাজ্য পুলিস অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা পাওয়া বা সময়ের আগে পদোন্নতির লোভে অভিযুক্তের পায়ে গুলি করে। রাজ্যে এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় ‘হাফ এনকাউন্টার’। হাইকোর্ট কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে পুলিস কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। ওই অধিকার একমাত্র রয়েছে বিচারবিভাগের হাতে। এই নিয়মের যেন অন্যথা না হয়।
মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরুণ কুমারের বেঞ্চ বলেন, ভারতে এখানে সংবিধানের আদর্শ মেনে চলতে হবে। ভারতীয় সংবিধানে আইনসভা,প্রশাসন ও বিচারবিভাগের ভূমিকা স্পষ্টভাবে আলাদা করা আছে। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট ‘পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য’ মামলায় যে নির্দেশিকা দিয়েছিল, তা যদি কোনও জেলা বা কমিশনারেট এলাকায় লঙ্ঘন করা হয় তাহলে জেলার এসপি, এসএসপি বা কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে আদালত অবমাননার জন্য দায়ী থাকবেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক এনকাউন্টারে আহত এক ব্যক্তি তার জামিন মঞ্জুরের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ওই ব্যক্তির এনকাউন্টার মামলায় দেখা যায় কোনও পালিস আহত না হলেও ব্যক্তির পায়ে গুলি লেগেছিল। এনিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয় আদালত। তার পরই রাজ্য পুলিসের ছয়টি নির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করেছে। সেগুলি হল, পুলিসের গুলিতে কেউ আহত হলে পুলিস টিমের প্রধানকে এফআইআর করতে হবে। তদন্তভার অন্য থানাকে। এফআইআরে অভিযুক্ত হিসেবে কোনও পুলিশকর্মীর নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কেবল টিমের নাম থাকলেই চলবে। আহত ব্যক্র দ্রুত চিকিত্সা করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার জবানবন্দি নিতে হবে। তদন্ত শেষে আদালতকে রিপোর্ট দিতে হবে। কোনও এনকাউন্টারের পরেই বীরত্ব পুরস্কার দেওয়া যাবে না; উচ্চপর্যায়ের কমিটি দ্বারা বীরত্ব প্রমাণিত হলেই কেবল তা সুপারিশ করা যাবে। আহতের পরিবার তদন্তে স্বচ্ছতার অভাব দেখলে সেশন জাজ বা দায়রা বিচারকের দ্বারস্থ হতে পারবেন। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, যদি সুপ্রিম কোর্টের পিইউসিএল নির্দেশিকা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়, তবে দায়রা বিচারক সরাসরি হাইকোর্টের কাছে মামলাটি পাঠাতে পারেন যাতে জেলা পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।
