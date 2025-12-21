Live-in-Relationship Big Verdict: ডিভোর্স না করে কোনও বিবাহিত মানুষ আরেকটি লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে পারবে না: হাইকোর্ট
Allahabad High Court on Live in Relationship: আদালত লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা এক যুগলকে কোনও প্রকার আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে অস্বীকার করেছে। সাম্প্রতিক রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অবশ্য জানিয়ে দিল, আইনি ভাবে এখনও একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে বা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে থাকা ঘোরতর অন্যায়৷
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Allahabad High Court) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, কোনও বিবাহিত ব্যক্তি আইনত বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স না নিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে (Live-in Relationship) জড়াতে পারেন না। আদালতের মতে, আইনি বিচ্ছেদ ছাড়া এই ধরনের সম্পর্ক আইনসম্মত নয়।
এর ফলস্বরূপ, আদালত লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা এক যুগলকে কোনও প্রকার আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে অস্বীকার করেছে। সাম্প্রতিক রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অবশ্য জানিয়ে দিল, আইনি ভাবে এখনও একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে বা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে থাকা ঘোরতর অন্যায়৷ এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ককে মান্যতাও দেবে আদালত৷ এই যুক্তি দেখিয়েই ওই মহিলার পুলিশি নিরাপত্তার দেওয়ার আর্জিও খারিজ করে দেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের
মামলার প্রেক্ষাপট
আবেদনকারী যুগল, যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করছেন, তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, এক প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তাঁদের জীবনহানির হুমকি আসছে এবং তাঁরা প্রশাসনের কাছ থেকে নিরাপত্তা চান। তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (State Counsel) এই পিটিশনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি আদালতে তথ্য পেশ করেন যে, আবেদনকারীদের মধ্যে একজন এখনও আইনত অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিত এবং তিনি তাঁর সেই প্রথম সঙ্গীর কাছ থেকে কোনও আইনত ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন করেননি।
আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বিবেক কুমার সিং পর্যবেক্ষণ করেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (Right to Personal Liberty) কখনোই নিরঙ্কুশ বা অসীম হতে পারে না। এই অধিকারকে কোনওভাবেই একজন বৈধ স্বামী বা স্ত্রীর সংবিধিবদ্ধ অধিকারকে পাশ কাটানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। আইন অনুযায়ী, একজন বিবাহিত ব্যক্তি তাঁর জীবনসঙ্গীর সাহচর্য লাভের অধিকারী।
গত মঙ্গলবার প্রদত্ত রায়ে আদালত জানায়:
'দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই, এমনকি তাঁদের বাবা-মাও এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। কিন্তু স্বাধীনতার অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার নিরঙ্কুশ বা লাগামহীন নয়; এটি কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। একজনের স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়, যেখানে অন্য আরেকজন ব্যক্তির সংবিধিবদ্ধ বা আইনি অধিকার শুরু হয়।'
রায়ের মূল নির্যাস
এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বনাম সামাজিক ও আইনি কাঠামোর ভারসাম্যের ওপর জোর দিয়েছে। আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, কোনও একজন ব্যক্তির খেয়ালখুশি বা স্বাধীনতাকে অন্য একজনের প্রতিষ্ঠিত আইনি অধিকারের ওপর স্থান দেওয়া যায় না।
রায়ের শেষাংশে আদালত মন্তব্য করে:
'যদি আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই বিবাহিত হন এবং তাঁদের পূর্বের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকেন, তবে আইনত বিচ্ছেদ না নিয়ে তাঁদের অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া যায় না।' আদালত স্পষ্ট জানায়, ওই যুগল বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে অন্য একজনের সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে রয়েছেন, তা আইনের চোখে অপরাধ৷ ফলে ওই যুগলকে পুলিসি নিরাপত্তা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না৷
হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তটি ভবিষ্যতে এই জাতীয় বহু মামলার ক্ষেত্রে একটি নজির হিসেবে কাজ করবে। এটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল যে, ব্যক্তিগত পছন্দ থাকলেও আইনের চোখে বিয়ের মতো সামাজিক চুক্তির মর্যাদা এবং দায়বদ্ধতা রক্ষা করা বাধ্যতামূলক।
