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বিলাসপুরে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, অবতরণের সময়ে মূল চাকাই ফেটে গেল! ৪১ আরোহী রানওয়ে থেকেই...

Alliance Air Delhi-Bilaspur flight: বিলাসপুর থেকে এল ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার খবর। অবতরণের সময়ে মূল চাকাই ফেটে গেল! বিমানে ছিলেন ৪১ আরোহী

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:20 PM IST
বিলাসপুরে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, অবতরণের সময়ে মূল চাকাই ফেটে গেল! ৪১ আরোহী রানওয়ে থেকেই...
Image Credit: বিমান দুর্ঘটনা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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