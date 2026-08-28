/বিলাসপুরে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, অবতরণের সময়ে মূল চাকাই ফেটে গেল! ৪১ আরোহী রানওয়ে থেকেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা! শুক্রবার দিল্লি থেকে বিলাসপুরগামী অ্যালায়েন্স এয়ারের বিমান 9I-613-র চাকা ফেটে গেল বিলাসপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময়েই! তবে বিমানে থাকা ৪১ জনকেই নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিমানে ৩৭ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সকাল ১১টার দিকে বিলাসপুর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিমানটির বাঁ-দিকের চাকায় সমস্যা কারণেই এই বিপত্তি ঘটে। ঘটনার পর বিমানবন্দর ও এয়ারলাইনের কর্মীরা বিমান থেকে সকল যাত্রী ও ক্রু-সদস্যদের নিরাপদে বের করে আনেন এবং রানওয়ে থেকে সরিয়ে তাঁদের টার্মিনাল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরেও বিমানটি বন্দরেই থেকে যায় এবং অ্যালায়েন্স এয়ার পরে বিলাসপুর থেকে বিমানটির পরবর্তী নির্ধারিত ফ্লাইটও বাতিল করে। টায়ার বিকল হওয়ার প্রকৃত কারণ এবং বিমান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখনও অপেক্ষা করা হচ্ছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ছাড়পত্র পাওয়ার আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও এয়ারলাইন বিমানটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে।
আরও পড়ুন: দুর্গাদের হাতেই সন্ত্রাস দমন, NSG তৈরি করছে এলিট মহিলা কমান্ডোদের, ভারতের নিরাপত্তায় নারীশক্তির ইতিহাস!
কী জানা যাচ্ছে এই দুর্ঘটনার বিষয়ে
অ্যালায়েন্স এয়ারের এক মুখপাত্র বলেন, '২৮ অগাস্ট, দিল্লি থেকে বিলাসপুর রুটে চলাচলকারী অ্যালায়েন্স এয়ারের ফ্লাইট 9I-613 সকাল ১১:১১ মিনিটে দিল্লি থেকে রওনা হয়ে দুপুর ১:২২ মিনিটের দিকে বিলাসপুরে অবতরণ করে। টেক-অফের সময় বিমানটির বাঁ-দিকের মূল চাকাই ফেটে যায়। বিমানটিকে থামানো হয় এবং ৩৭ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রু সদস্য নিরাপদে বিমান থেকে নেমে আসেন। ঘটনায় কেউ আহত হননি।' অ্যালায়েন্স এয়ার আরও জানিয়েছে, 'এই একই বিমানটি দিনের শুরুতে দিল্লি-কুলু-দিল্লি রুটে চলাচল করেছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চালাবে।' গত ৫ মের ঘটনাও বলতে হবে। সেদিন হায়দরাবাদ থেকে চণ্ডীগড়গামী ইন্ডিগোর এক বিমানে যাত্রীর পাওয়ার ব্যাংকে আগুন লেগে গিয়েছিল। এরপর চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। ইন্ডিগোর ফ্লাইট 6E 108 বিমানবন্দরে অবতরণের পর যখন স্থির অবস্থায় ছিল, তখনই এই ঘটনাটি ঘটেছিল। বিমান সংস্থা জানিয়েছিল যে, ওই যাত্রীর ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক যন্ত্রে আগুন ধরে গিয়েছিল! নিরাপত্তার খাতিরেই তাৎক্ষণিক ভাবে যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। বিমানটিতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সময় সব যাত্রীকে নিরাপদে টার্মিনালে সরিয়ে নেওয়া হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)