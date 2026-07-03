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গুহাতীর্থে বিরাট বদল! অমরনাথ যাত্রায় কোনও ভাবেই চলবে না আগের এই সব নিয়ম; কড়াকড়িতেও কীভাবে সারবেন দর্শন?

Amarnath Yatra 2026: অমরনাথের কোনও মূর্তি নেই, মন্দির নেই! তাঁকে দেখতে হলে যেতে হয় পবিত্র অমরনাথ গুহায়। এই গুহার ভিতরেই আছেন প্রভু-- এই বিশ্বাস ভক্তের। গুহায় থাকা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি এক বরফখণ্ডকেই শিবজ্ঞানে পূজা করেন সাধারণ মানুষ। ভক্তদের বিশ্বাস, এই বরফলিঙ্গেই বিরাজ করেন স্বয়ং দেবাদিদেব।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:07 AM IST
গুহাতীর্থে বিরাট বদল! অমরনাথ যাত্রায় কোনও ভাবেই চলবে না আগের এই সব নিয়ম; কড়াকড়িতেও কীভাবে সারবেন দর্শন?
Image Credit: এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন? কড়াকড়ি কতটা?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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