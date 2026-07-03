/গুহাতীর্থে বিরাট বদল! অমরনাথ যাত্রায় কোনও ভাবেই চলবে না আগের এই সব নিয়ম; কড়াকড়িতেও কীভাবে সারবেন দর্শন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুরু হল এ বছরের অমরনাথ যাত্রা। আজ, শুক্রবার (৩ জুলাই) সকালে দুটি আলাদা আলাদা শিবির থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহার দিকে রওনা দিয়েছেন ৪৮০৯ জন তীর্থযাত্রী ৷ টানা ৫৭ দিন চলবে। মানে, আগামী ২৮ অগস্ট পর্যন্ত চলবে অমরনাথযাত্রা। প্রসঙ্গত, অমরনাথের কোনও মূর্তি নেই, মন্দিরও নেই! তাহলে কী দেখতে বছর বছর দলে-দলে ছোটেন ভক্তেরা? অমকে দেখতে হলে যেতে হয় পবিত্র অমরনাথ গুহায়। এই গুহার ভিতরেই আছেন প্রভু-- এই বিশ্বাস ভক্তের। গুহায় থাকা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি এক বরফখণ্ডকেই শিবজ্ঞানে পূজা করেন সাধারণ মানুষ। ভক্তদের বিশ্বাস, এই বরফলিঙ্গেই বিরাজ করেন স্বয়ং দেবাদিদেব।
বালতাল হয়ে
নুয়ানের শিবির থেকে যাত্রা শুরু করে পহেলগাঁও হয়ে ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয় গন্তব্যের দিকে রওনা দিয়েছেন বহু যাত্রী৷ এটাই চিরাচরিত পথ ৷ এখন বালতাল হয়ে ১৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়েও গুহায় পৌঁছনো যায় ৷ এই রাস্তা ধরেও গত কয়েক বছর ধরে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা বাড়ছে ৷
দিন পরিবর্তনে 'না'
এবার যাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম করেছে প্রশাসন৷ বলে দেওয়া হয়েছে, এবার আর যাত্রার দিন পরিবর্তন করতে পারবেন না যাত্রীরা ৷ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দিনটি বাছবেন, সেই দিনেই তাঁদের সেরে ফেলতে হবে যাত্রা ও দর্শন৷ অন্য কোনও দিন যাত্রার সুযোগ থাকছে না ৷ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী থাকলে প্রশাসনের পক্ষে নিরাপত্তা দেওয়া সহজ হয় ৷ কোনও দিন আচমকা যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় ৷ এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই যাত্রার দিন পরিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন ৷
অ-নথিভুক্ত তীর্থযাত্রী
এতদিন অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন না করেই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী উপত্য়কায় চলে আসতেন ৷ তাঁদের তৎকাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হত ৷ এবার থেকে আর সেই ব্যবস্থাতেও খানিকটা পরিবর্তন আসছে ৷ আগে থেকে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেননি এমন যাত্রীদের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে যাত্রার দিন ঠিক করা হবে ৷ সেই দিনের আগে বা পরে কেউ যাত্রার অংশ হতে পারবেন না ৷ একই সঙ্গে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন এমন যাত্রীদের অনেকেই নির্ধারিত দিনের আগে জম্মু ও কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছেন, এবং তাঁরাও আগেভাগেই যাত্রা সেরে নিতে চান ৷ কিন্তু তাঁদেরও নির্দিষ্ট দিনেই যাত্রা করতে হবে ৷ যাত্রার দিন বদলের কোনও সুযোগই থাকছে না এবার ৷
প্রশাসনিক আশ্বাস
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে সকলেই যাতে যাত্রা করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে তারা তৎপর ৷ পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলার পর থেকেই সামগ্রিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে ৷ তাছাড়া ওই জঙ্গি হামলার সরাসরি প্রভাব পড়েছিল উপত্য়কার পর্যটনের উপর ৷ কিন্তু গতবছর এই যাত্রায় মানুষ যেভাবে অংশ নিয়েছেন তারপর থেকে ধীরে ধীরে ভয়ের আবহ কাটতে শুরু করেছে ৷ সেই সূত্রে এবারের যাত্রাও একইভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷
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