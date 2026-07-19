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তীর্থযাত্রায় ব্যাঘাত! রবি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা! এবার কি আর দর্শন হবে না?

Amarnath Yatra Suspended Temporarily from July 19: খারাপ আবহাওয়ার জেরে আজ, রবিবার ১৯ জুলাই থেকে স্থগিত হয়ে গেল অমরনাথ যাত্রা ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা ৷ জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন জানিয়েছে, রবিবার থেকে অমরনাথ ও মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল। কবে খুলবে পথ?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:59 AM IST
তীর্থযাত্রায় ব্যাঘাত! রবি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা! এবার কি আর দর্শন হবে না?
Image Credit: ফের কবে খুলবে যাত্রাপথ? কী করবেন এবার মাঝপথে আটকে পড়া ভক্তেরা? Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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