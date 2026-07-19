/তীর্থযাত্রায় ব্যাঘাত! রবি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা! এবার কি আর দর্শন হবে না?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ৩ জুলাই সকালে শুরু হয়েছিল এ বছরের অমরনাথ যাত্রা। দুটি আলাদা আলাদা শিবির থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহার দিকে রওনা দিয়েছিলেন মোট ৪৮০৯ জন তীর্থযাত্রী ৷ কিন্তু আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল তীর্থযাত্রাপথ। কেন? জানা গিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার জেরে আজ, রবিবার ১৯ জুলাই থেকে আপতত স্থগিত থাকছে অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী দুই যাত্রাপথই ৷ জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন শনিবার ১৮ জুলাই-ই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ কথা। তারা বলেছে, রবিবার (১৯ জুলাই) থেকে অমরনাথ ও মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই হতাশ ভক্তেরা। তাঁরা এখন আকুল আগ্রহে জানতে চান, কবে খুলবে তীর্থপথ?
টানা ৫৭ দিনে ছেদ
গত ৩ জুলাই শুরু হয়ে অমরনাথ যাত্রা টানা ৫৭ দিন চলবে বলে জানানো হয়েছিল। সেই হিসেবে আগামী ২৮ অগস্ট পর্যন্ত চলবে অমরনাথযাত্রা। কিন্তু তার আগেই ছন্দপতন। বন্ধ হল গুহাতীর্থযাত্রার পথ। খারাপ আবহাওয়ার জেরে আজ, রবিবার ১৯ জুলাই থেকে আপতত স্থগিত অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা ৷ জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন শনিবার ১৮ জুলাই-ই এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, অমরনাথের কোনও স্থায়ী মূর্তি হয় না, এঁর কোনও মন্দিরও নেই! পবিত্র অমরনাথ গুহায় বরফ জমে জমে তৈরি হয় পবিত্র তুষারলিঙ্গ। প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি এই বরফখণ্ডকেই শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই বরফলিঙ্গেই বিরাজ করেন স্বয়ং দেবাদিদেব।
সতর্কতাজারি মৌসমভবনের
জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কয়েক দিন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। এর পরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে দেয়, রবিবার থেকে পহেলগাঁও ও বালতাল-- এই দুই পথেই অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। অরনাথগুহাযাত্রাকারী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। শনিবার গভীর রাতে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার অংশুল গর্গ এক বিবৃতিতে বলেন, আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯ জুলাই থেকে পহেলগাঁও ও বালতাল-- উভয় পথেই শ্রীঅমরনাথজি যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে।
কবে খুলতে পারে?
এর ফলে কাশ্মীর অঞ্চলের বালতাল এবং নুনওয়ান/চন্দনবাড়ি বেস ক্যাম্প থেকে তীর্থযাত্রীদের আর এগনোর অনুমতি দেওয়া হবে না। জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রীনিবাস থেকেও তীর্থযাত্রীদের কোনও দলকে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না। পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আবহাওয়া-পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনার পরই একমাত্র খুলতে পারে অমরনাথ যাত্রাপথ। কবে খুলবে, তা সরকারি ভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হবে। আবহাওয়া দফতর ১৯ থেকে ২৩ জুলাই অর্থাৎ, রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। সেটা দেখে কী ঘটে তা বুঝে ও পর্যালোচনা করেই পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে। প্রসঙ্গত, এবার এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ তীর্থযাত্রী পবিত্র গুহা-মন্দিরে দর্শন করেছেন ৷
এবং বৈষ্ণোদেবী
বৈষ্ণোদেবী যাত্রাও স্থগিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জম্মু কাশ্মীর প্রশাসন। জম্মুর এক সরকারি মুখপাত্র বলেন, আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রাও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হচ্ছে!
আবহাওয়া কী বলছে?
আইএমডি জানিয়েছে, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ এবং জম্মুর দিকে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ বা মনসুন ট্রাফটি সরে আসার ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বৃষ্টির ফলে বিশেষ করে পীরপঞ্জাল পর্বতমালা এবং কাশ্মীরের উঁচু এলাকাগুলি-- যেমন অনন্তনাগ, পহেলগাঁও, কুলগাঁও, সোপিয়ান, গুলমার্গ, সোনমার্গ-জোজিলা অক্ষপথ, বান্দিপোরা-রাজদান পাস এবং কুপওয়ারা-সাধনা পাসে-- ভূমিধস, কাদা ধস, পাথর খসে পড়া এবং আকস্মিক বন্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এবং এ কারণে স্থলপথে যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ৷ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এবং অন্যান্য প্রধান সড়কেও জটিলতা তৈরি হতে পারে। এছাড়া নদী, জলধারা এবং অববাহিকা অঞ্চলে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে, ফলে নিচু এলাকায় বন্যার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।
অমরনাথ যাত্রা ২০২৬
নুয়ানের শিবির থেকে যাত্রা শুরু করে পহেলগাঁও হয়ে ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয় গন্তব্যের দিকে রওনা দিয়েছেন বহু যাত্রী৷ এটাই চিরাচরিত পথ ৷ এখন বালতাল হয়ে ১৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়েও গুহায় পৌঁছনো যায় ৷ এই রাস্তা ধরেও গত কয়েক বছর ধরে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা বাড়ছে ৷ এবার যাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম করেছে প্রশাসন৷ বলে দেওয়া হয়েছে, এবার আর যাত্রার দিন পরিবর্তন করতে পারবেন না যাত্রীরা ৷ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দিনটি বাছবেন, সেই দিনেই তাঁদের সেরে ফেলতে হবে যাত্রা ও দর্শন৷ অন্য কোনও দিন যাত্রার সুযোগ থাকছে না ৷ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী থাকলে প্রশাসনের পক্ষে নিরাপত্তা দেওয়া সহজ হয় ৷ কোনও দিন আচমকা যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় ৷ এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই যাত্রার দিন পরিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এতদিন অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন না করেই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী উপত্য়কায় চলে আসতেন ৷ তাঁদের তৎকাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হত ৷ এবার থেকে আর সেই ব্যবস্থাতেও খানিকটা পরিবর্তন আসছে ৷ আগে থেকে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেননি এমন যাত্রীদের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে যাত্রার দিন ঠিক করা হবে ৷ সেই দিনের আগে বা পরে কেউ যাত্রার অংশ হতে পারবেন না ৷ একই সঙ্গে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন এমন যাত্রীদের অনেকেই নির্ধারিত দিনের আগে জম্মু ও কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছেন, এবং তাঁরাও আগেভাগেই যাত্রা সেরে নিতে চান ৷ কিন্তু তাঁদেরও নির্দিষ্ট দিনেই যাত্রা করতে হবে ৷ যাত্রার দিন বদলের কোনও সুযোগই থাকছে না এবার। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে সকলেই যাতে যাত্রা করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে তারা তৎপর ৷ পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷
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