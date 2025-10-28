English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Amazon Layoffs 2025: বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে অ্যামাজন। চাকরি হারাতে চলেছে কয়েক হাজার কর্মী।  এর কারণ খরচ কমানো এবং মহামারীর সময় বেশি নিয়োগের প্রভাব ঠিক করা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 28, 2025, 12:36 PM IST
Amazon Layoffs: চাকরির বাজারে আরও বড় ধাক্কা! আরও ৩০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করবে এই বহুজাতিক ই-কমার্স...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস, ইনফোসিসের পর এবার বিপুল পরিমাণে ছাঁটাইয়ের পথে অ্যামাজন। মঙ্গলবার থেকে প্রায় ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে চলেছে এই সংস্থা। জানা গিয়েছে, কোম্পানির এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে খরচ কমানো এবং মহামারীর সময় অতিরিক্ত নিয়োগের প্রভাব সামলানো।

গত দু বছরে অ্যামাজন ছোট ছোট চাকরি কমিয়েছে, যেমন ডিভাইস, কমিউনিকেশন ও পডকাস্টিং বিভাগে। এই সপ্তাহে শুরু হওয়া ছাটাইয়ে মানবসম্পদ (PXT), অপারেশন, ডিভাইস ও সার্ভিসেস এবং AWS-সহ বিভিন্ন বিভাগ প্রভাবিত হতে পারে। প্রভাবিত দলের ম্যানেজারদের সোমবার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা মঙ্গলবার থেকে ইমেইল নোটিশ পাওয়ার পর কর্মীদের সঙ্গে ঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

অ্যামাজনের CEO অ্যান্ডি জ্যাসি প্রশাসনিক জট কমানোর চেষ্টা করছেন, যার মধ্যে ম্যানেজারের সংখ্যা কমানোও রয়েছে। তিনি একটি অ্যানোনিমাস অভিযোগ লাইনও খুলেছেন, যা থেকে ১,৫০০ প্রতিক্রিয়া এসেছে এবং ৪৫০-এর বেশি প্রক্রিয়া পরিবর্তন হয়েছে। জ্যাসি বলেছেন, AI ব্যবহার বাড়ার কারণে আরও কিছু চাকরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমতে পারে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আমাজন সম্ভবত কর্পোরেট টিমে AI-চালিত উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পেরেছে, তাই বড় ছাটাই সম্ভব। একই সঙ্গে, দীর্ঘমেয়াদী AI বিনিয়োগের খরচ সামলানোও জরুরি। চাকরি কমানোর মোট সংখ্যা এখনও ঠিক নয় এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু সূত্র বলছে মানবসম্পদ বিভাগের ছাটাই প্রায় ১৫% হতে পারে।

কিছু কর্মী যারা অফিসে প্রতিদিন আসছেন না, তাদেরকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যা কোম্পানির খরচ কমায়। চলতি বছরে টেক কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রায় ৯৮,০০০ চাকরি কমেছে।

অ্যামাজনের AWS ইউনিট দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৩০.৯ বিলিয়নের বিক্রয় করেছে, যা ১৭.৫% বৃদ্ধি, তবে মাইক্রোসফটের Azure (৩৯%) এবং গুগল ক্লাউড (৩২%) এর তুলনায় কম। অনুমান করা হচ্ছে AWS-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বিক্রয় প্রায় ১৮% বেড়ে ৩২ বিলিয়ন ডলার হবে।

ছুটির মরসুমে বিক্রি ভালো হওয়ার জন্য অ্যামাজন ২৫০,০০০ মৌসুমী চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এছাড়া, PXT বিভাগের বৈচিত্র্য উদ্যোগের জন্য কিছু কর্মী নতুন পদে উন্নীত হয়েছে। অ্যামাজনের শেয়ার সোমবার ১.২% বৃদ্ধি পেয়ে ২২৬.৯৭ ডলার হয়েছে। কোম্পানি বৃহস্পতিবার তৃতীয় ত্রৈমাসিক আয় রিপোর্ট করবে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

