/ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ি! বিধ্বস্ত লোহা-ধুলো-কংক্রিটে রক্তস্রোত! ধ্বংসস্তূপের নীচে বহুজন! কতজনের মৃত্যু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার হরিয়ানার আম্বালায় একটি নির্মীয়মাণ তিনতলা বাড়ি ভেঙে পড়ায় অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ ধুলকোট গ্রামে বাড়ি ভেঙে পড়ার পর ঘটনাস্থলে বড়সড় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। ধসে পড়া বাড়ির ভিতরে ঠিক কতজন আটকে রয়েছেন, তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি প্রশাসন। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন আটকে থাকতে পারেন। তবে সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন আম্বালা সিটির এসডিএম দর্শন কুমার।
ধ্বংসস্তূপের নীচে
ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া ব্যক্তিদের খোঁজে NDRF, SDRF, দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা-সহ উদ্ধারকারী দলগুলিকে মোতায়েন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাঁচজন চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, দুটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে! বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত চারজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরও পাঁচজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিরাও রয়েছেন। উদ্ধারকারী কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।
বাড়ির মালিক পলাতক
আম্বালা বিল্ডিং ধস কাণ্ডে বাড়ির মালিক পলাতক। বাড়িটি ভেঙে পড়ার পরপরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এসডিএম। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা বলে অভিহিত করেন। বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ার কারণ এখনও জানা যায়নি। তিনি জানিয়েছেন, বিল্ডিংটির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য এখনও যাচাই করা হচ্ছে। ঠিকাদার এবং বিল্ডিংয়ের মালিক-- দু'জনেই ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উদ্ধারকারী দলগুলি এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে। ত্রাণের কাজও অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনার জন্য যাঁরা দায়ী বলে প্রমাণিত হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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