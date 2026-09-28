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ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ি! বিধ্বস্ত লোহা-ধুলো-কংক্রিটে রক্তস্রোত! ধ্বংসস্তূপের নীচে বহুজন! কতজনের মৃত্যু?

Ambala Under-construction Structure Collapses: NDRF, SDRF, স্থানীয় অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকল বাহিনী-সহ সকলেই সদলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, পাঁচজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:22 PM IST
ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ি! বিধ্বস্ত লোহা-ধুলো-কংক্রিটে রক্তস্রোত! ধ্বংসস্তূপের নীচে বহুজন! কতজনের মৃত্যু?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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