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Shatrughan Sinha: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে কি এবার শত্রুঘ্নও! আসানসোলের সাংসদ বলে দিলেন বড় কথা

Shatrughan Sinha: কয়েকদিন আগেই সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তিনি দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরবেন না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:56 PM IST
Shatrughan Sinha: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে কি এবার শত্রুঘ্নও! আসানসোলের সাংসদ বলে দিলেন বড় কথা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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