/Shatrughan Sinha: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে কি এবার শত্রুঘ্নও! আসানসোলের সাংসদ বলে দিলেন বড় কথা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে তৃণমূলের ২০ সাংসদ লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়ায়(NCPI) যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মাত্র চার বছর আগে তৈরি হওয়া এই দলটিকে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়। ফলে তৃণমলের হাতে রইল মাত্র ৮ সাংসদ। এবার তৃণমূল সাংসদ শক্রঘ্ন সিনহাকে নিয়ে একটি জল্পনা তৈরি হয়েছে। তিনিও কি এবার বিক্ষুব্ধ শিবিরে?
তৃণমূলের একের পর সাংসদ যেখানে মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছেন সেখানে শত্রুঘ্নও কি আর থাকবেন তাঁর সঙ্গে? এমন প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহা এই খবর পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সঙ্গেই ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। নিজের রাজনৈতিক সাফল্যের কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে দিয়ে তিনি কোনওরকম বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।
Exclusive! Amid the on going, so called alleged split in TMC, yours truly @ShatrughanSinha speaks to PTI straight from the heart in 'a no-holds-barred interview'clearing the air on several matters & more. You could find it an engaging watch! Joi Bangla! Jai Hind!…— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 12, 2026
কয়েক দিন আগেই সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তিনি দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরবেন না। আসানসোলের সাংসদ বলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই আজ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।
সম্প্রতি তৃণমূলের তথাকথিত বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তালিকায় তাঁর নাম থাকা নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, তাঁর অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, ‘আমি নিজেই নিজের জন্য একটা তিন লাইনের হুইপ (নির্দেশ) জারি করছি—আমি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা দিদির সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।’
শত্রুঘ্ন আরও বলেন, কিছু মানুষ চাপ, ভয় বা প্রলোভনের মুখে পড়ে পথ বদলাতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজের আদর্শ ও নীতির সঙ্গে কোনো আপস করবেন না।
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিজের জয়ের কৃতিত্ব তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আসানসোলের সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং ভবিষ্যতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থাকবেন।
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