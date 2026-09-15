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২০২৯ ভোটের আগেই কি NDA ভাঙছে? একের পর এক শরিক মানতে নারাজ বিজেপি-র সিদ্ধান্ত, তুলকালাম রাজনীতি

Crack in NDA Front? বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও জোট সরকারের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্যাম রজক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির হতে পারেন, কিন্তু সরকার চলছে শরিক দলগুলির সহায়তায়। ফলে বিহারে ইউসিসি চালু করার কোনও সুযোগ নেই।' 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:02 PM IST
২০২৯ ভোটের আগেই কি NDA ভাঙছে? একের পর এক শরিক মানতে নারাজ বিজেপি-র সিদ্ধান্ত, তুলকালাম রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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