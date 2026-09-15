/২০২৯ ভোটের আগেই কি NDA ভাঙছে? একের পর এক শরিক মানতে নারাজ বিজেপি-র সিদ্ধান্ত, তুলকালাম রাজনীতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করার প্রশ্নে বিহারে ক্ষমতাসীন এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স) জোটের মধ্যেই প্রকাশ্য মতবিরোধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৯ সালের মধ্যে এনডিএ শাসিত ২১টি রাজ্যে ইউসিসি বাস্তবায়নের ঘোষণার পরই বিহারের রাজ্য রাজনীতিতে টানাপোড়েন। বিশেষ করে জোটের অন্যতম প্রধান শরিক নীতীশ কুমারের দল জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডি(ইউ) বিহারে এই আইন কার্যকরের সরাসরি বিরোধিতা করায় পরিস্থিতি নতুন মোড় নিয়েছে।
জেডি(ইউ)-এর অবস্থান ও যুক্তি
জেডি(ইউ)-এর বর্ষীয়ান নেতা শ্যাম রজক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, সংসদে তাদের দল ইউসিসি বিল সমর্থন করলেও বিহারে এটি কার্যকর করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি উল্লেখ করেন, দলীয় নেতা নীতীশ কুমার আগেই স্পষ্ট করেছিলেন যে বিহারের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্যে এই আইন প্রয়োগ করা সমর্থনযোগ্য নয়।
বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও জোট সরকারের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্যাম রজক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির হতে পারেন, কিন্তু সরকার চলছে শরিক দলগুলির সহায়তায়। ফলে বিহারে ইউসিসি চালু করার কোনও সুযোগ নেই।'
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নীতীশ কুমার দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশের সমর্থন পেয়ে এসেছেন এবং নিজের একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ধরে রেখেছেন। ফলে রাজ্যস্তরে এই আইন কার্যকর মেনে নিলে তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ ধাক্কা খেতে পারে। এদিকে জেডি(ইউ)-এর জাতীয় মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ জানিয়েছেন, দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন।
শরিক দলের শর্ত
এনডিএ জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করলেও শর্তসাপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে:
চিরাগ পাসওয়ান (লোক জনশক্তি পার্টি - রামবিলাস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও এলজেপি (আরভি) প্রধান চিরাগ পাসওয়ান জানিয়েছেন, ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্য ও সমতা উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা জরুরি। সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল এবং ৩৭১এ ও ৩৭১জি ধারায় আদিবাসী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা বলা আছে। তাই আইনের খসড়া প্রকাশ্যে আসার পর এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরই দল চূড়ান্ত অবস্থান জানাবে।
হাম (হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা): হাম প্রধান সন্তোষ কুমার সুমন জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন উদ্যোগ নিয়েছেন তখন এতে ভালো কিছু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এনডিএ-র শরিক দলগুলির সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে ঐকমত্য গড়ে তুলেই এই আইন সামনে এগিয়ে নেওয়া উচিত।
উপেন্দ্র কুশওয়াহা (আরএলএম): রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার প্রধান জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব খতিয়ে দেখার পরই দল তাদের অবস্থান স্পষ্ট করবে।
বিরোধীদের তীব্র প্রতিক্রিয়া
অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল আরজেডি (রাষ্ট্রীয় জনতা দল) প্রস্তাবিত ইউসিসি-র তীব্র বিরোধিতা করেছে। আরজেডি মুখপাত্র শক্তি যাদব অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে আবারও বিভাজন ও "ঘৃণার রাজনীতি"-তে ফিরতে চাইছে।
এটি সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত করবে দাবি করে তারা রাজপথে এর প্রতিরোধ গড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
সব মিলিয়ে, বিহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপায়ণ নিয়ে এনডিএ জোটের অভ্যন্তরে স্পষ্ট ফাটল দেখা দিয়েছে, যা আগামী দিনে জোটের অভ্যন্তরীণ রসায়নে বড় পরীক্ষা হয়ে উঠতে পারে।
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