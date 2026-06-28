বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের দিন শেষ? ময়দানে এবার 'ভারত ট্যাক্সি', অমিত শাহের মেগা ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেসরকারি ক্যাব সার্ভিসগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এরই পাশাপাশি তিনি নতুন ট্যাক্সি সার্ভিস 'ভারত ট্যাক্সি' চালু করার ঘোষণা করেছেন। অমিত শাহ স্পষ্ট বলেন, ওলা-উবরের মতো কোম্পানিগুলি যাত্রীদের ভালো সেবা দেওয়ার বদলে নিজেদের লাভ বাড়ানোর কথা বেশি ভাবে। এর ফলে চালক ও যাত্রী উভয়ই হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। তাই চালকদের অধিকার রক্ষা এবং যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত।
গত শনিবার গুজরাতে ১৪টি শহরে 'ভারত ট্যাক্সি'র উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। সেই অনুষ্ঠানে তিনি কোনো কোম্পানির নাম না নিয়ে বলেন, বেসরকারি অ্যাপগুলো চালকদের রোজগার থেকে অনেক টাকা কেটে নেয়। এমনকি চালকদের টাকা সময়মতো দেয় না। যাত্রীরা কোনো অভিযোগ করলেই চালকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাদের গাড়ি চালানো বন্ধ করে দেয়।
অমিত শাহ আরও জানান, এই ধরনের অন্যায় বন্ধ করতেই সমবায় মডেলটি আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে চালকরা কোনো বেসরকারি কোম্পানির অধীনে কাজ করবেন না, বরং তারা এই ব্যবসার মালিকানার অংশীদার হবেন। ভাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আজ আমার কাছে কিছু ফোন এসেছে। খবরের কাগজেও দেখলাম যে 'ভারত ট্যাক্সি'-র ভাড়া নাকি বেশি। আমি দেশবাসীকে বলতে চাই, 'ভারত ট্যাক্সি' যেখানেই কাজ শুরু করে, তখনই অন্য কোম্পানিগুলো ভাড়া কমিয়ে দেয় এবং ইচ্ছে করে লোকসান করতে চায়। আমাদের উদ্দেশ্য কারোর ক্ষতি করা নয়। কিন্তু ওই কোম্পানিগুলো ভাড়া কমিয়ে দিয়ে এবং চালকদের বেশি কমিশন দিয়ে আসলে 'ভারত ট্যাক্সি'-কে বাজারে টিকতে দিতে চাইছে না।'
তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'ভারত ট্যাক্সি'-কে বাজার থেকে তাড়ানোর জন্য এই কোম্পানিগুলো কিছুদিনের লোকসান মেনে নিতেও রাজি আছে, যাতে পরে তারা আবার আগের মতো নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবসা চালাতে পারে। মন্ত্রী বলেন, 'তারা চায় ভারত ট্যাক্সি ব্যর্থ হোক, যাতে তারা আবারও আগের মতো চালকদের ওপর অত্যাচার চালাতে পারে।' তবে ভারতের মানুষ সবসময় একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাই এই ষড়যন্ত্র সফল হবে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
অনুষ্ঠানে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভি, মন্ত্রী জিতু বাঘানি, কেন্দ্রীয় সমবায় সচিব আশিস কুমার ভুতানি, সমবায় খাতের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং চার হাজারের বেশি 'ভারত ট্যাক্সি' চালক উপস্থিত ছিলেন।
'ভারত ট্যাক্সি' সম্পর্কে একনজরে:
গত বছরের ডিসেম্বরে গুজরাতে পরীক্ষামূলকভাবে ‘ভারত ট্যাক্সি’ চালু হয়। এটিই ভারতের প্রথম সমবায়-মালিকানাধীন এবং চালকদের দ্বারা পরিচালিত ট্যাক্সি সার্ভিস। এই সার্ভিসে কোনো কমিশন কাটা হয় না (জিরো-কমিশন মডেল)। ফলে চালকরা ভাড়ার পুরো টাকাই নিজেরা রাখতে পারেন এবং এর মালিকানাও তাদের হাতে থাকে।
শুরুতে অমদাবাদ, সুরাত, বদোদরা, রাজকোট, দ্বারকা, সোমনাথ, বলসাদ, আনন্দ, জামনগর, ভাবনগর, নদিয়াদ, জুনাগড়, মেহসানা ও আমরেলি- এই ১৪টি শহরে পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। প্রথমে বাইক, অটো এবং চার চাকার গাড়ি- এই তিন ধরনের গাড়িই পাওয়া যাবে।
ভারত ট্যাক্সির কী উদ্দেশ্য
বেসরকারি ট্যাক্সি অ্যাপগুলোকে নিয়ে তিনি বলেন, শুধু টাকা কামানোর লোভে তারা চালক ও সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে। চালকদের রোজগারের টাকা কেটে নেওয়া এবং দিনের পর দিন তাদের পাওনা টাকা না দেওয়ার মতো অনেক অভিযোগ রয়েছে। যাত্রীদের সামান্য অভিযোগে চালকদের কোনো কথা না শুনেই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হতো। সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি 'ভারত ট্যাক্সি' এই সব সমস্যার সমাধান করবে।
সার্ভিসটি বাড়াতে 'গুজরাত মেট্রো রেল কর্পোরেশন', 'আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন', 'গুজরাত স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক', ট্রাফিক পুলিস, আমদাবাদ-সুরাত-রাজকোট বিমানবন্দর এবং পশ্চিম রেলওয়ের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে।
কলকাতায় কবে?
অমিত শাহ ঘোষণা করেন, ৩১ জুলাইয়ের আগে নাগাড়ে নাগপুর, পুনে, মুম্বই, লখনউ, চণ্ডীগড়, জয়পুর এবং কলকাতায় ‘ভারত ট্যাক্সি’-র কার্যক্রম শুরু হবে। আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের ৫০০টিরও বেশি শহর ও মফস্বলে এই পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
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