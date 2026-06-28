Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের দিন শেষ? ময়দানে এবার ভারত ট্যাক্সি, অমিত শাহের মেগা ঘোষণা

বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের দিন শেষ? ময়দানে এবার 'ভারত ট্যাক্সি', অমিত শাহের মেগা ঘোষণা

Amit Shah Launches Bharat Taxi: বেসরকারি ট্যাক্সি অ্যাপ চালক ও যাত্রীদের শোষণ করে। তাই সমবায় ভিত্তিতে ‘ভারত ট্যাক্সি’ চালু করা হলো। এখানে কোনো কমিশন কাটা হয় না। চালকরাই পুরো ভাড়ার মালিক। খুব দ্রুত দেশের ৫০০টি শহরে এই সেবা দেওয়া হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:16 PM IST
বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের দিন শেষ? ময়দানে এবার 'ভারত ট্যাক্সি', অমিত শাহের মেগা ঘোষণা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আমেরিকার উপর বিধ্বংসী বদলা ইরানের! কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়ংকর গোলাবর্ষণ
Iran attacks Kuwait Bahrain11 min ago
2
Amit Shah Launches Bharat Taxi39 min ago
3
Messi vs Ronaldo45 min ago
4
Union Cabinet reshuffle1 hr ago
5
Round of 321 hr ago