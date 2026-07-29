/কার নির্দেশে দিল্লিতে পড়ুয়াদের উপরে হামলা? নাম করতেই রাহুলকে ঘিরে তুলকালাম সংসদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ নিয়ে তুলকালাম সংসদে। রাহুল গান্ধীর এক মন্তব্যকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা সদন। কংগ্রেস নেতা বলেন, দিল্লির বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ অমিত শাহ। তাঁর ওই মন্তব্যকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় সংসদের। এমনকি তিনি বলেন, জেন জি পড়ুয়ারা প্রধিনমন্ত্রীর অন্ধভক্ত হতে চায়নি।
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের যদি কোনো তথ্যগত ভিত্তি না থাকে, তবে তা সভার কার্যবিবরণীতে থাকবে না। স্পিকার বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর কাছে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য প্রদান এবং বিলের ওপর নজর রাখার প্রত্যাশা করা হয়।
বিরোধী সাংসদরা "রাহুল জি কে বলতে দাও" শ্লোগান তুলে দাবি জানান যে, গান্ধীকে তাঁর বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য চলাকালীন শাসক দলের সদস্যরাও ক্রমাগত প্রতিবাদ ও শ্লোগান দিতে থাকেন। ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং হট্টগোলের কারণে লোকসভার অধিবেশন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত মূলতবি ঘোষণা করা হয়।
লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই রাহুল গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অমিত শাহ লোকসভায় তাঁর মুখোমুখি হতে "ভয় পাচ্ছেন"। একথা যখন রাহুল বলছিলেন সেইসময় সদনে ছিলেন না শাহ। রাহুল বলেন, অমিত শাহই আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের "রক্তে পেলেট ভরার" অভিযোগ তোলেন। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন শাসকদলের সদস্যরা।
রাহুল গান্ধী বলেন, ছাত্ররা ‘অন্ধভক্ত’ হতে চায়নি। অভিভাবকদের ভয় থাকা সত্ত্বেও তারা যে বিজেপি, আরএসএসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এজন্য় তাদের ধন্যবাদ। ছাত্রদের ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ ধ্বংসের হুমকির মুখে পড়েও তারা যেভাবে তার প্রতিবাদ করেছে, তাতে তারা সাহসের পরিচয় দিয়েছে। রাহুল গান্ধী জানান, ছাত্ররা প্রশ্ন তুলেছিল—কেন আলাদা আলাদা ধর্মকে নিশানা করা হচ্ছে এবং কেন মানুষকে নিজের পছন্দমতো ভালোবাসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে?
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় অনুপস্থিত থাকায় কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধী বলেন, তথাকথিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে লোকসভায় এসে বসার মতো সাহসটুকুও নেই, তা দেখে তিনি "খুবই খুশি"। এর পরই রাহুল বলে দেন, অমিত শাহই ছাত্রছাত্রীদের উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাল্টা কিরেন রিজুজু বলেন, অর্ডেরের কপি দেখান।
লোকসভায় বক্তব্য রাখার সময় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তো কেবল একটা "প্রতীক"। 'আরএসএস' -ই আসল "শত্রু"। তারাই ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বাধা দিচ্ছে।
রাহুল গান্ধী আরএসএস-এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের 'অন্ধভক্ত' বানিয়ে রাখার চেষ্টার অভিযোগ তোলেন এবং বলেন, এই ধরণের মানসিকতার বিরুদ্ধেই আন্দোলনরত ছাত্ররা সোচ্চার হয়েছে, যা আসলে "ভারতের আত্মার" এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
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