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কার নির্দেশে দিল্লিতে পড়ুয়াদের উপরে হামলা? নাম করতেই রাহুলকে ঘিরে তুলকালাম সংসদ

Rahul Gandhi: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের যদি কোনো তথ্যগত ভিত্তি না থাকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:53 PM IST
কার নির্দেশে দিল্লিতে পড়ুয়াদের উপরে হামলা? নাম করতেই রাহুলকে ঘিরে তুলকালাম সংসদ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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