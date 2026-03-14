Indian Railways: তেজস এক্সপ্রেস ও বন্দে ভারত নয়: জনপ্রিয়তায় সব্বাইকে টেক্কা দিল নতুন এই ট্রেন

Indian Railways: তেজস এক্সপ্রেস ও বন্দে ভারত নয়! এই ট্রেনটি খুব কম সময়ে যাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রেলের তথ্য অনুযায়ী, এই ট্রেনটির স্লিপার ক্লাসে গড়ে ১০০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 14, 2026, 06:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেলপথ (Indian Railways) হল আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের মাধ্যম। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ট্রেনে করে যাতায়াত করে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যাও। পাশাপাশি যাত্রীদের সঠিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রেল। ইতিমধ্যেই তেজস এক্সপ্রেস ও বন্দে ভারতের মতো ট্রেনগুলি যাত্রীদের পরিষেবা দিয়ে চলেছে। কিন্তু ভারতীয় রেলের এমন একটি ট্রেন আছে যা খুব কম সময়ে যাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দিনের পর দিন যাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রধানত এই ট্রেনটি নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য চালু করা হয়েছে। এই ট্রেনটির জনপ্রিয়তার কারণ হল কম ভাড়া, উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা ও আরামদায়ক দূরপাল্লায় ভ্রমণ। রেলের তথ্য অনুযায়ী, এই ট্রেনটির স্লিপার ক্লাসে গড়ে ১০০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। 

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস হল সম্পূর্ণ নন-এসি ট্রেন। তবে যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টিতেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণকে সাশ্রয়ী, নিরাপদ এবং আরামদায়ক করার লক্ষ্যে এই ট্রেন চালু করা হয়। এই ট্রেনটিতে রয়েছে ১১টি জেনারেল কোচ, ৮টি স্লিপার কোচ, ১টি প্যান্ট্রি কার ও ২টি লাগেজ-কাম ডিসেবল কোচ রয়েছে। কম মূল্যে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ করতে যাত্রীদের মধ্যে এই ট্রেনটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। 

অমৃত ভারতের কোচগুলিতে LED লাইট, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সেমি-অটোমেটিক কাপলার রয়েছে। তাছাড়াও এই ট্রেনের আসন এবং বার্থের ডিজাইন উন্নত করা হয়েছে, যা যাত্রীদের আরও আরাম প্রদান করে। 

রেল যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে জেনারেল কোচের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে প্রায় ১২৫০টি জেনারেল কোচ যুক্ত করা হয়েছিল। চলতি সালে অর্থাত্‍ ২০২৫-২৬, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮৬০টি জেনারেল কোচ যুক্ত করা হয়েছে। 

যাত্রীদেক চাহিদা মেটাতে রেলওয়ে ১৭,০০০ নতুন নন-এসি কোচ তৈরির পরিকল্পনাও করছে। এই কোচগুলিতে থাকবে সাধারণ ও স্লিপার, উভয় সুবিধাই। যার ফলে যাত্রীরা আরও বেশি আসন পাবে ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে। ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তাছাড়াও ট্র্যাক এবং কোচ পরিষ্কার রাখার জন্য সব কোচে বায়ো-টয়লেট বানানো হয়েছে। 

 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Indian RailwayAmrit Bharat Express
