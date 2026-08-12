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গত মাসেই কলকাতা থেকে হস্টেল গিয়েছিলেন! মায়ের সঙ্গে ফোনে ঝগড়ার পরই আত্মঘাতী ১৯-এর ছাত্রী

Kolkata Student Death: মায়ের ফোন পেয়ে বন্ধুরা ওই ছাত্রীর ঘরের সামনে যান। তাঁরা দেখেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরও সাড়া না পেয়ে তাঁরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। ভেতরে ঢুকে তাঁরা তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST
গত মাসেই কলকাতা থেকে হস্টেল গিয়েছিলেন! মায়ের সঙ্গে ফোনে ঝগড়ার পরই আত্মঘাতী ১৯-এর ছাত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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