/গত মাসেই কলকাতা থেকে হস্টেল গিয়েছিলেন! মায়ের সঙ্গে ফোনে ঝগড়ার পরই আত্মঘাতী ১৯-এর ছাত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে কলকাতার তরুণী অস্বাভাবিক মৃত্যু। ১৯ বছরের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। বুধবার ভোরে হস্টেলের ঘর থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। মৃত ছাত্রীর নাম ইরতিকা সমীর। তিনি কলকাতার বাসিন্দা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নাভেদ খান জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার রাত ১২টার পর তিনি ঘটনার খবর পান। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন এবং নিজে হস্টেলে পৌঁছান। হস্টেলের বাকি পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই কলকাতা থেকে হস্টেলে ফেরেন ওই ছাত্রী। তারপর থেকেই তিনি বেশ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।
গত মঙ্গলবার রাতে ফোনে নিজের মায়ের সঙ্গে ওই ছাত্রীর তীব্র বাকবিতণ্ডা হয় বলে হস্টেলের বন্ধুরা জানান। ওই উত্তপ্ত কথোপকথনের পর উদ্বেগে পড়েন ছাত্রীর মা। তিনি মেয়ের এক বন্ধুকে ফোন করে দ্রুত ঘরে গিয়ে তাঁর মেয়ের খোঁজ নিতে বলেন। মায়ের ফোন পেয়ে বন্ধুরা গিয়ে দেখেন ছাত্রীর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় তাঁরা বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। ভেতরে ঢুকে তাঁরা তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।
খবর পেয়ে পুলিসের একটি ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত ছাত্রীর বাবা-মা আলিগড়ে পৌঁছানোর পর ময়নাতদন্ত সহ পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে পুলিস।
শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রক্টর নাভেদ খান। তিনি জানান, গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এর মোকাবিলায় হস্টেলগুলিতে নিয়মিত কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই ধরনের চরম সিদ্ধান্ত না নেন এবং মানসিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন, সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
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