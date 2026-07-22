/কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা, অনন্তনাগে ঝরল রক্ত! পহেলগাঁওয়ের ক্ষত উসকে দিল লালচকের সন্ত্রাস?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁওয়ের পরে অনন্তনাগ! অনন্তনাগের লাল চকে এই হামলা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ লাল চকে পুলিশ কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। নিহত ওই হেড কন্সটেবল পেট্রোলিং ডিউটিতে ছিলেন। কর্তব্যরত অবস্থায় গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ফের জঙ্গিহামলা
জম্মু-কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা। এবার অনন্তনাগ! অনন্তনাগের জনবহুল এলাকায় হামলা চালাল জঙ্গিরা। এক পুলিসকর্মী প্রথমে গুরুতর আহত হন, পরে তাঁর মৃত্যু হয়। হামলার পরই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় জঙ্গিরা। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় গত বছর এপ্রিল মাসেই হামলা চালিয়েছিল পাক জঙ্গিরা। সেই হামলার জবাব অপারেশন সিঁদুর দিয়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের জঙ্গিহামলা সেই উপত্যকাতেই।
'মোদীকে গিয়ে বলিস…'
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপর হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। মোট ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল তারা। গুলি করার আগে জঙ্গিরা পর্যটকদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও জানতে চায় বলে খবর। সেদিন জীবিত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যাঁদের, তাঁদের বলা হয়েছিল, 'মোদীকে গিয়ে বলিস…।' সেই হামলার পরে এক বছর কেটে গেলেও এখনও পহেলগাঁও কাণ্ড নিয়ে বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি।
কেন্দ্রশাসিত কাশ্মীর
জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সংরক্ষিত অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহার করে উপত্যকাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সেই ঘোষণার পরে নিরাপত্তার চাদরে কাশ্মীরকে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। সেখানে আর কোনও বিপদ নেই বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। এমনকি সেখানে পর্যটন ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে বলেও দাবি করেছিলেন কিরেণ রিজিজু। কিন্তু উপত্যকার সুরক্ষার খামতি ছিল, পহেলগাঁও হামলা যেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত প্রতিশোধ নেয়। গুঁড়িয়ে দেয় পাকমাটির জঙ্গিঘাঁটি। যদিও তার পরেও ফের সেই কাশ্মীরেই সন্ত্রাসী হামলা।
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