Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা, অনন্তনাগে ঝরল রক্ত! পহেলগাঁওয়ের ক্ষত উসকে দিল লালচকের সন্ত্রাস?

কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা, অনন্তনাগে ঝরল রক্ত! পহেলগাঁওয়ের ক্ষত উসকে দিল লালচকের সন্ত্রাস?

Anantnag Terror Attack: জঙ্গিরা বাইকে করে এসেছিল। ওই পুলিসকর্মীর উপরে গুলি চালায় এবং পালিয়ে যায়। হামলার পরই নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। জঙ্গিদের খুঁজতে শুরু করা হয় তল্লাশি অভিযান।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:39 PM IST
কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা, অনন্তনাগে ঝরল রক্ত! পহেলগাঁওয়ের ক্ষত উসকে দিল লালচকের সন্ত্রাস?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সৌদির সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিতে অনুমোদন ট্রাম্পের! পরমাণু অস্ত্রের আরও ছড়িয়ে পড
US Saudi Nuclear Deal1 hr ago
2
Jalpaiguri1 hr ago
3
Raghav Juyal2 hrs ago
4
Papiya Adhikari2 hrs ago
5
kalyan banerjee2 hrs ago