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নীরবে থাবা বসাচ্ছে করোনা, অন্ধের একই জেলায় মৃত ২, সংক্রমিত ৮ জন

Covid 19: কাডাপাতেই ৪৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে শারীরিক জটিলতা নিয়ে সরকারি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল

Published: Jul 12, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:47 PM IST
নীরবে থাবা বসাচ্ছে করোনা, অন্ধের একই জেলায় মৃত ২, সংক্রমিত ৮ জন
Source: Bureau

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