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ফিরছে কোভিড, ফিরছে আতঙ্ক, ৭ নয়া কেস ভয় আরও বাড়াল! কতটা দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ?

New Covid Wave: ফের শুরু করোনার প্রকোপ। অন্ধ্রপ্রদেশে আরও ৭ জনের করোনা শনাক্ত, মোট আক্রান্ত ২৬; না, তবে এখনও ক্লাস্টার প্রাদুর্ভাবের কোনো লক্ষণ নেই! তবে, আবার সে এসেছে ফিরিয়া! দেশের পাশাপাশি বাড়ছে কোভিডের দাপট! এবারের করোনার ধরন কেমন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:29 PM IST
ফিরছে কোভিড, ফিরছে আতঙ্ক, ৭ নয়া কেস ভয় আরও বাড়াল! কতটা দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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