/ফিরছে কোভিড, ফিরছে আতঙ্ক, ৭ নয়া কেস ভয় আরও বাড়াল! কতটা দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্ধ্রপ্রদেশে আরও ৭ জনের করোনা শনাক্ত, মোট আক্রান্ত ২৬; না, তবে এখনও ক্লাস্টার প্রাদুর্ভাবের কোনো লক্ষণ নেই! তবে, আবার সে এসেছে ফিরিয়া! দেশের পাশাপাশি বাড়ছে কোভিডের দাপট! এবারের করোনার ধরন কেমন?
অন্ধ্রপ্রদেশে
অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে ৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ শনাক্ত হওয়ায় রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে। অন্ধ্র প্রদেশের স্বাস্থ্য দফতর জানায়, এই নতুন ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন জেলায় পাওয়া গিয়েছে এবং এগুলি কোনো নির্দিষ্ট স্থানকেন্দ্রিক ক্লাস্টার আউটব্রেকের অংশ নয়।
রোগীদের বর্তমান অবস্থা
অন্ধ্রপ্রদেশে রোগীদের বর্তমান অবস্থা কেমন? আক্রান্ত ২৬ জনের মধ্যে ১০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, ৯ জন হোম আইসোলেশনে আছেন, ৩ জন সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন এবং ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্ধ্রে এ পর্যন্ত ১৪৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার অন্ধ্রে শনাক্ত হওয়া ৭টি নতুন কেসের মধ্যে ৪টি গুন্টুর জেলার, ২টি পূর্ব গোদাবরীর এবং ১টি বাপাতলা জেলার।
জেলাওয়াড়ি মোট কেস:
কডাপা: ৮ জন
গুন্টুর: ৬ জন
পূর্ব গোদাবরী: ৩ জন
কাকিনাড়া: ২ জন
বাপাতলা: ২ জন
বিশাখাপত্তনম, এলুরু, শ্রী পোত্তি শ্রীরামুলু নেল্লোর, এনটিআর এবং পার্বতীপুরম মান্যম জেলায় ১ জন করে কোভিডে আক্রান্ত।
স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মৃত চারজন রোগীরই কোভিড শনাক্ত হওয়ার আগে থেকেই অন্যান্য জটিল অসুস্থতা তথা কো-মরবিডিটি ছিল। তারা স্পষ্ট করেছে, সংক্রমণগুলি বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াচ্ছে, তবে রাজ্যে ক্লাস্টার প্রাদুর্ভাবের কোনো প্রমাণ মেলেনি।
কলকাতায় কোভিড
প্রসঙ্গত, কলকাতায় বাড়ছে কোভিডের দাপট! এ সময়ে কলকাতায় সিজনাল ভাইরাল ইনফেকশন চলছেই। এগুলির সংক্রমণ হারও ঊর্ধ্বমুখী। পাশাপাশি কলকাতায় কোভিড-১৯-এর সংক্রমণও ছড়াচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পরে ১০ বছরের এক শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুটির শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল এবং সে চিকিৎসকদের সতর্ক নজরে রয়েছে। এছাড়া আরও তিনজনের শরীরে কোভিড ধরা পড়ায় তাঁদেরও শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চারজন রোগীর মধ্যেই জ্বর, গলা ব্যথা এবং ঘন ঘন কাশির মতো করোনার সাধারণ উপসর্গ দেখা গিয়েছে।
সংক্রমণ বাড়ছে
সংক্রমণ বাড়ছে, তবে বেশিরভাগই মৃদু। চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেছেন, কলকাতায় কোভিড ও শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য ভাইরাসের প্রকোপ সত্যিই বেড়েছে। টেস্ট বেশি হওয়ার কারণে যেমন কেস ধরা পড়ছে, তেমনই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসের ছড়ানোর প্রবণতাও এর পিছনে দায়ী।
রোগীদের মধ্যে সাধারণত যে লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে
জ্বর, গলা ব্যথা বা গলা খুসখুস, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ থাকা, হাঁচি, মাথা ব্যথা, শরীরময় তীব্র ব্যথা, ক্লান্তি!তবে, যাঁদের আগে থেকেই অন্যান্য শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট ও অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার মতো লক্ষণও দেখা দিতে পারে। উপসর্গ বাড়তে থাকলে তা অবহেলা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। যাঁদের অ্যাজমা, সিওপিডি (COPD), ফুসফুসের জটিলতা, লিভারের সমস্যা বা অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে শারীরিক জটিলতার ঝুঁকি কিছুটা বেশিই।
কোন ভ্যারিয়েন্টের কারণে এই কোভিড?
হালের এই কোভিড-বৃদ্ধির পিছনে মূলত অমিক্রনেরই বিভিন্ন সাব-ভ্যারিয়েন্ট (sub-variants) রয়েছে বলে খবর। ইন্ডিয়ান সার্স-কোভ-২ জিনোমিক্স কনসোর্টিয়াম (INSACOG) প্রতিনিয়ত এই নতুন স্ট্রেনগুলির উপর নজর রাখছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের অমিক্রন স্ট্রেনের চেয়ে বেশি মারাত্মক নয় এবং এগুলি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এমন প্রমাণও আপাতত নেই। বেশিরভাগ মানুষই সাধারণ চিকিৎসাতেই সেরে উঠছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)