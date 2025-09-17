Andhra School Shocker: ব্যাগ তুলে ছোট্ট ছাত্রীর মাথায় মার শিক্ষিকার! স্টিলের টিফিনবাক্সের আঘাতে ফাটল খুলি...

Andhra School Shocker: ব্যাগ তুলে ছোট্ট ছাত্রীর মাথায় মার শিক্ষিকার! স্টিলের টিফিনবাক্সের আঘাতে ফাটল খুলি...
Teacher hits Class 6 girl with lunch box skull fracture: ক্লাসে দুষ্টুমি করায় অভিযুক্ত শিক্ষিকা রাগের মাথায় ওই ছাত্রীকে আঘাত করেন। ব্যাগের ভিতর ছিল একটি স্টিলের লাঞ্চবক্স। যা দিয়ে সরাসরি মেয়েটির মাথায় চোট লাগে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিফিন বক্স দিয়ে মাথায় মারেন শিক্ষিকা! যার জেরে ফেটে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর মাথার খুলি! মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশে।
অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পুংগানুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী লাঞ্চবক্স দিয়ে শিক্ষিকার মারে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে বলে অভিযোগ। জখম ছাত্রীর নাম সাত্বিকা নাগশ্রী। অভিযোগ, তাকে তাঁর হিন্দি শিক্ষিকা সলীমা বাশা রাগের মাথায় স্কুলের ব্যাগ দিয়ে আঘাত করেন। ব্যাগের ভিতর ছিল একটি স্টিলের লাঞ্চবক্স। যা দিয়ে সরাসরি মেয়েটির মাথায় চোট লাগে।
মেয়েটির মা-ও ওই একই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষিকা। কিন্তু তিনি প্রথমে আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। পরে যখন মেয়েটির প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা শুরু হয়, তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাকে স্থানান্তর করা হলে, সেখানে সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে যে মেয়েটির মাথার খুলি ভেঙে গিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, ওই ছাত্রী ক্লাসে দুষ্টুমি করায় অভিযুক্ত শিক্ষিকা রাগের মাথায় তাকে আঘাত করেন। এই ঘটনায় ওই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে ওই শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুংগানুর পুলিস একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, এরকমই আরেকটি ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক মোহন লোহার টেবিল দিয়ে ছাত্রের হাতে সজোরে আঘাত করেন। যার ফলে তার হাত তিন জায়গায় ভেঙে যায়।
