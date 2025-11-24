English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Doctor death over US Visa Rejection: কেরিয়ারে গড়তে গন্তব্য আমেরিকা, নয়া নিয়মের গুঁতোয় ভিসা বাতিল হতেই নিজেকে শেষ করলেন মেধাবী ডা. রোহিণী...

Hyderabad Death News: রোহিণী মনে করতেন, বিদেশে ডাক্তারদের কাজের পরিবেশ এবং উপার্জন অনেক ভালো। কিন্তু ভিসার আবেদন খারিজ হওয়ার পরই চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে শুরু করেছিলেন তিনি। অবশেষে একাকীত্বের মধ্যেই নিজেকে শেষ করলেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 24, 2025, 02:50 PM IST
Doctor death over US Visa Rejection: কেরিয়ারে গড়তে গন্তব্য আমেরিকা, নয়া নিয়মের গুঁতোয় ভিসা বাতিল হতেই নিজেকে শেষ করলেন মেধাবী ডা. রোহিণী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মঘাতী ৩৮ বছরের ডাক্তার। জানা গিয়েছে, মার্কিন ভিসা আবেদন করেছিলেন ডাক্তার রোহিণী। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই অবসাদে ভুগতেন তিনি। ঘটনাটি ঘটে হায়দরাবাদে।

Add Zee News as a Preferred Source

২২ নভেম্বর হায়দরাবাদের গুন্টুর জেলায় পদ্মারাও নগর অ্যাপার্টমেন্টে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন রোহিণীর গৃহকর্মী এসে দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু কেউ সাড়া না দেওয়ায় গৃহকর্মী রোহিণীর কাছের আত্মীয়কে খবর পাঠায়। তাঁরা এসে দরজা ভেঙে ঢুকে দেখেন, রোহিণী আর নেই।

আরও পড়ুন:Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ নভেম্বর রাতে রোহিণী নয় প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মঘাতী হন, বা তিনি ইনজেকশন নেন। যদিও রোহিণীর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে আসল কারণ। পোস্টমর্টেমের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তদন্তকারীরা রোহিণীর বাড়ি থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে। পুলিস জানিয়েছে, তিনি চরম হতাশার মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর ভিসার আবেদন খারিজ হওয়ায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। রোহিণীর মা লক্ষ্মী বলেন, তাঁর মেয়ে মার্কিন মুলুকে কাজ করার জন্য অনেক বেশি উত্‍সাহ নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু ভিসা না পাওয়ায় তিনি খুব চাপের মধ্যে ছিলেন। রোহিণী মেডিসিনের ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। পদ্মা রাও নগরে রোহিণী একাই থাকছিলেন যাতে তিনি পড়াশোনার করার জন্য লাইব্রেরিতে সহজেই যেতে পারেন।

আরও পড়ুন:Kasba: ডেটিং অ‍্যাপে আলাপে প্রথম দেখাতেই 'ঘনিষ্ঠতা'র চেষ্টা! হোটেল রুমে CA আদর্শ খুনে হাড়হিম তথ্য...

লক্ষ্মী জানান, রোহিণী খুব ভালো ছাত্রী ছিলেন। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কিরঘি়জস্তানে এমবিবিএস শেষ করেছিলেন। তাঁর পড়াশোনার রেকর্ড চমৎকার ছিল। এবং ভবিষ্যতের আরও বড় পরিকল্পনা ছিল। লক্ষ্মী আরও জানান, তিনি রোহিণীকে ভারতেই কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু রোহিণী বিশ্বাস করতেন যে বিদেশে ডাক্তারদের কাজের পরিবেশ এবং উপার্জন ভালো, এবং সেখানে প্রতিদিন কম রোগীর দেখাশোনা করতে হয়।

কিন্তু এক ধাক্কায় তাঁর সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। ভিসার খবর পাওয়ার অপেক্ষায় রোহিণীর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ হতে শুরু করে। অবশেষে যখন খারিজের উত্তর তিনি পেলেন, তাঁর জীবন আঁধারে ভরে যায়। হতাশা এবং শেষের প্রত্যাখ্যান তাকে মানসিকভাবে ক্লান্ত ও একাকী করে তুলেছিল। পুলিস জানিয়েছে, রোহিনী অবিবাহিত ছিলেন এবং পুরো জীবন তিনি তাঁর পেশায় দিয়েছিলেন।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Hyderabad PoliceHyderabad Suicide CaseHyderabad newsAndhra Pradesh doctor suicideHyderabad doctor suicidesuicide over US visa rejection
পরবর্তী
খবর

Bus Accident: ভয়ংকর গতির বলি, ২ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৮ যাত্রী, আশঙ্কাজনক বহু...
.

পরবর্তী খবর

Usain Bolt: উসেইন বোল্টের রেস্তোরাঁয় আগুন, তদন্তে নেমেছে কর্তৃপক্ষ!