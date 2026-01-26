HIV Injection: বদলা নিতে প্রেমিকের চিকিৎসক স্ত্রীকে HIV ইনজেকশন প্রাক্তন প্রেমিকা নার্সের! তারপর...
Injects HIV to Ex Lover's Wife: ষড়যন্ত্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চিকিৎসককে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত রক্তের ইনজেকশন দেওয়া হয়। অভিযুক্ত সংক্রামিত রক্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। তারপর সুযোগ বুঝে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন! সেই অভিযোগে গ্রেফতার এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলে। এক মহিলা চিকিৎসককে এইচআইভি সংক্রমিত রক্তের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগে এক মহিলা সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিস সূত্রে খবর, ওই চিকিৎসক অভিযুক্ত মহিলার প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রী।
অভিযুক্ত ৩৪ বছর বয়সী বি বোয়া বসুন্ধরা, আদোনির একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স। তাঁর সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় কঙ্গে জ্যোতি (৪০) এবং তাঁর দুই সন্তানকে, যাঁদের বয়স কুড়ির কোঠায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ষড়যন্ত্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসুন্ধরা ওই চিকিৎসককে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রামিত রক্তের ইনজেকশন দেয়। অভিযুক্তরা গবেষণার কাজে লাগবে বলে দাবি করে, একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছিল। সেই সংক্রমিত রক্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখে। তারপর সুযোগ বুঝে তা ওই মহিলা চিকিৎসকের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে দেয়।
প্রেমিকের সঙ্গে ওই মহিলা চিকিৎসকের বিয়ে মেনে নিতে না পেরেই এই কাণ্ড ঘটান বসুন্ধরা। দম্পতিকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেন। ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটান। ৯ জানুয়ারি দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ কুরনুলের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ওই চিকিৎসক লাঞ্চের জন্য স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় ভিনায়ক ঘাটের কাছে কেসি ক্যানালের ধারে একটি মোটরসাইকেলে থাকা দু’জন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর স্কুটারে ধাক্কা মারে। ফলে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন।
এরপর অভিযুক্তরা তাঁকে সাহায্যের অজুহাতে এগিয়ে আসে। অটোরিকশায় তোলার চেষ্টা করার সময়ই নাকি বসুন্ধরা নাকি গোপনে এইচআইভি সংক্রামিত রক্তের ইনজেকশন দেয়। এই ঘটনায় ওই চিকিৎসক চিৎকার করে উঠলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় ওই চিকিৎসক মহিলার স্বামী, নার্স বসুন্ধরার প্রাক্তন প্রেমিক, যিনি নিজেও একজন চিকিৎসক কুরনুল থার্ড টাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিস বসুন্ধরাকে গ্রেফতার করে।
