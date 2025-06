Watch Andhra shocking news: ছিঃ... খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রেই সামান্য টাকা আদায়ের জন্য মহিলাকে গাছে বেঁধে প্রকাশ্য মার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম মধ্যযুগীয় বর্বরতা। মহিলাকে গাছে বেঁধে ভরা রাস্তায় মারধর-অপমান। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মহিলার স্বামী গ্রামবাসীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন। কিন্তু সেটা শোধ করতে পারেননি। সিরিশা নামে ওই নির্যাতিতার স্বামী মানিকপ্পা নামে এক গ্রামবাসীর কাছ থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ধার নেন। নির্যাতিতার স্বামী আর টিমাপ্পা, একজন দিনমজুর। দুই বছর আগে তিনি মানিকপ্পার কাছ থেকে টাকা ধার নেন। ঘটনাটি ঘটে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নির্বাচনী এলাকা কুপ্পম মণ্ডলের নারায়ণপুরম গ্রামে।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা:

টাকা ধার নেওয়ার পর মাসে মাসে কিস্তিতে ধার মেটাচ্ছিলেন টিমাপ্পা। কিন্তু সম্প্রতি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরুতে পালিয়ে যান এবং মানিকাপ্পাকে টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন। স্বামী ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে গ্রামবাসীরা। পুলিস জানিয়েছে, ২৮ বছর বয়সী সিরিশাকে তাঁর দুই সন্তানের সামনে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যাচারের সেই ভিডিয়ো সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে।

ভাইরাল ভিডিয়ো:

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা জানতে পারে যে বেঙ্গালুরুতে ফিরে পড়েছে সিরিশা। তাই সবাই মিলে তাঁর বাড়ি যায় ধারের টাকা আদায়ের জন্য। কিন্তু টাকা আদায়ের পরিবর্তে সিরিশাকে শাস্তি দেওয়া হয়। রাস্তার মাঝে এই গাছে তাকে বেঁধে দেওয়া হয়। এমনকি তাকে তার স্বামীকে ফোন করতে বলা হয়। কিন্তু সিরিশা জানায় যে, ছয় মাস আগে তাঁর স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এবং তাদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ নেই।

