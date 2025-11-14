Reliance Group: ১৫ বছরের পুরনো ফেমা মামলায় ED-কে সহযোগিতা করবে রিলায়েন্স, ভার্চুয়ালি হাজিরার প্রতিশ্রুতি অনিল অম্বানির...

Reliance Group: ১৫ বছরের পুরনো ফেমা মামলায় ED-কে সহযোগিতা করবে রিলায়েন্স, ভার্চুয়ালি হাজিরার প্রতিশ্রুতি অনিল অম্বানির...
Anil Ambani: ইডি-এর তলবে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন অনিল অম্বানি। এই মামলার মূল ভিত্তি হল ২০১০ সালের জয়পুর - রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পের একটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ চুক্তি। তিনি তদন্তকারী সংস্থার সামনে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তলবে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর কর্ণধার অনিল অম্বানি। সংস্থার তরফ থেকে বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অনিল অম্বানি ইডি-কে চিঠি লিখে সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছেন। একই সঙ্গে, তিনি তদন্তকারী সংস্থার সামনে ভার্চুয়ালি অর্থাৎ ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন।
আরও পড়ুন: বিহারের 'বড় ভাই' কে হবেন? জিতেও কি BJP-র কাছে হারবেন 'সুশাসন বাবু' নীতীশ কুমার?
রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, অনিল অম্বানিকে যে সমন পাঠানো হয়েছে, তা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা)-এর অধীনে একটি তদন্তের জন্য। এটি কোনওভাবেই প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ বা PMLA) সম্পর্কিত নয়। সংস্থা দাবি করেছে, সঠিক তথ্য যাচাই না করেই কিছু সংবাদমাধ্যমে ভুল করে পিএমএলএ-র কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই মামলার মূল ভিত্তি হল ২০১০ সালের জয়পুর - রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পের একটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ চুক্তি। এটি ছিল রিলায়্যান্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর অধীনে একটি দেশীয় পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, এই প্রকল্পে কোনও ধরনের বিদেশি মুদ্রার লেনদেন জড়িত ছিল না।
গোষ্ঠীর বক্তব্য, জয়পুর-রিঙ্গাস টোল রোড-এর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২০২১ সাল থেকেই তা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (NHAI)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এখানে বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের কোনও অবকাশ নেই।
আরও পড়ুন: দৈত্য ট্রাকের মরণফাঁদে আস্ত গাড়ি! দুই ট্রাক-পাউরুটির মাঝে থেঁতলে চেপ্টে মরল বহু! রক্তে পিছল হল সন্ধের সড়ক...বীভৎস...
সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, অনিল অম্বানি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং প্রয়োজনীয় নথিও জমা দেবেন। তিনি তদন্তকারী সংস্থার ক্ষমতা ও পদ্ধতিকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করেন। সমস্ত মহলকে তথ্যের ভিত্তিতে খবর পরিবেশন করার আবেদনও জানিয়েছে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)