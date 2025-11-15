English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Katni couple murder: মধ্যপ্রদেশে ফের ভয়াবহ খুন... ফসল পাহারা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী এবং স্ত্রী

Madhya Pradesh farm killing: মধ্যপ্রদেশের কাটনি জেলার বড়হর গ্রামে এক দম্পতি রামকৃষ্ণ প্যাটেল  ও শ্যামকলি প্যাটেল নিজেদের কৃষিজমিতে পাহারা দিতে গিয়ে নির্মমভাবে খুন হন। শনিবার সকালে তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, দুজনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং হত্যার পেছনে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা জমি সংক্রান্ত বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্ত চলছে, এবং অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 15, 2025, 08:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের কাটনি জেলার একটি গ্রামে ঘটেছে ফের এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। ফসল পাহারা দিতে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক দম্পতির মৃতদেহ। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য এবং তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

এই ঘটনাটি ঘটেছে কাটনির বড়হর গ্রামে, যেখানে ৬০ বছর বয়সী রামকৃষ্ণ প্যাটেল ও তার স্ত্রী ৫৫ বছর বয়সী শ্যামকলী প্যাটেল নিজেদের কৃষিজমিতে রাতভর পাহারা দিচ্ছিলেনব তারপর শনিবার সকালে স্থানীয়রা তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুজনের শরীরেই আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তাই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, লোহার রড বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে এবং মৃতদেহ দুটি জমীর মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল , তারপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ফরেনসিক দলকে ডেকে পাঠায় এবং সাবধানতার সঙ্গে প্রমাণ সংগ্রহ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ওই এলাকায় ফসল চুরি বেড়ে যাওয়ায় রামকৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রী নিজেরাই রাতে ফসল পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা নিজেদের জমিতে তাবু খাটিয়ে রাত কাটাতেন। কিন্তু সেই সতর্কতা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন কেড়ে নিল।

গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় অত্যন্ত শোকাহত ও আতঙ্কিত । তারা বলছেন, 'রামকৃষ্ণ ও শ্যামকলি খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না।' অনেকেই দাবি করছেন, রাতে গ্রামে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই, যার ফলে এমন ঘটনা ঘটছে।

তবে এই ঘটনায় পুলিশি তদন্ত চলছে, কিন্তু এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

