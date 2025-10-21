Anti-Corruption Watchdog Wants BMW: দুর্নীতি দমনের আগে বিলাসিতা? ৭০ লাখি BMW-তে চড়বেন লোকপাল! ৭টি গাড়ির জন্য হাঁকালেন টেন্ডার...
Lokpal Wants 70 Lakh costs BMW: "এমন সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা দুর্নীতির ব্যাপারে চিন্তিত নন। তাঁরা তাঁদের বিলাসিতা নিয়েই খুশি। নিজেদের জন্য তাঁরা ৭০ লাখি বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনছেন!"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে দুর্নীতি রুখতে 'ওয়াচডগ'! আর সেই 'ওয়াচডগ'-ই এবার চাইছেন ৭-৭টি বিলাসবহুল BMW গাড়ি। এক-একটি গাড়ির দাম ৭০ লাখ টাকা! বিলাসবহুল এই গাড়ি পেতে রীতিমতো টেন্ডার হাঁকালেন... আর তা নিয়েই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
দেশের দুর্নীতি দমনকারী 'ওয়াচডগ' ন্যায়পাল, লোকপাল বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ সেডানে ঘুরে বেড়াতে চান। আর তাই সাতটি গাড়ি কেনার জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ১৬ অক্টোবর। যার মধ্যে রয়েছেন চেয়ারপারসন, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় মানিকরাও খানউইলকর সহ প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে। সাতটি BMW 3 সিরিজ Li গাড়ি সরবরাহের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। প্রতিটি গাড়ির দাম ৭০ লক্ষ টাকা।
আরও বলা হয়েছে যে গাড়ি নির্মাতা বিএমডব্লিউকে লোকপালের চালক ও কর্মীদের ৭ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যার মধ্যে তাঁদের গাড়ির ইলেকট্রনিক সিস্টেম ও গাড়িটি পরিচালনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যা কিছু তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, টেন্ডারগুলি খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিনের জন্য বৈধ থাকবে।
এই বিজ্ঞপ্তি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দুর্নীতি দমন সংস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন কর্মী-আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। ভূষণ অভিযোগ করেছেন, সরকার লোকপালকে "ধূলিসাৎ" করার চেষ্টা করছে। তাঁর কথায় "এমন সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা দুর্নীতির ব্যাপারে চিন্তিত নন। তাঁরা তাঁদের বিলাসিতা নিয়েই খুশি। নিজেদের জন্য তাঁরা ৭০ লাখি বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনছেন!"
আরও পড়ুন, 'নগ্ন করে বুকে হাত দেয়, চুম্বন করতে থাকে, ৩০ মিনিট ধরে...' ক্লিনিকের ভিতরই তরুণী রোগীকে চরম যৌন হয়রানি ডাক্তারের...
আরও পড়ুন, Woman cuts off brother-in-law's private part: সবাই ঘুমাতেই রাতে ঘরে ঢুকে দেওরের পুরুষাঙ্গ কাটল বউদি!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)