/সুপ্রিম নির্দেশে মাথায় বাজ ২০ সাংসদের: লোকসভা নিয়ে কাকলি-সুদীপদের দিল্লি থেকে বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দলবিরোধী কার্যকলাপ এবং দলবদলের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)-এর বিদ্রোহী ২০ লোকসভা সাংসদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন ঘিরে সংসদীয় রাজনীতিতে তৎপরতা তীব্র হয়েছে। লোকসভার সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সংবিধানের দশম তফসিল (দলত্যাগ বিরোধী আইন বা Anti-Defection Law)-এর আওতায় এই ২০ সাংসদকে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং আগামী ৭ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
নোটিশের মূল কারণ ও অভিযোগ
তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে লোকসভার অধ্যক্ষের (Speaker) কাছে আনুষ্ঠানিক পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের অভিযোগ:
লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট সাংসদরা দলীয় হুইপ ও শৃঙ্খলা অমান্য করেছেন।
প্রকাশ্যে বিরোধী দলের রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ দিয়ে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে তাঁরা কার্যত স্বেচ্ছায় দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন।
সংবিধানে বর্ণিত দলত্যাগ বিরোধী বিধান লঙ্ঘনের দায়ে তাঁদের লোকসভার সদস্যপদ অবিলম্বে বাতিল (Disqualification) করা উচিত।
৭ দিনের সময়সীমা
তৃণমূলের দলনেতার আবেদনের ভিত্তিতে লোকসভার বিশেষ কমিটি ও সচিবালয় পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের (Natural Justice) নীতি অনুযায়ী, কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিযুক্ত সদস্যদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নোটিশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেন তাঁদের সাংসদ পদ বাতিল করা হবে না, তা আগামী ৭ দিনের মধ্যে পয়েন্ট অনুযায়ী লিখিত আকারে স্পিকারের দফতরে জানাতে হবে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে বা উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে স্পিকার একতরফাভাবে শুনানির পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-Defection Law) কী বলে?
সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী, কোনো নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ক যদি:
১. যে দলের প্রতীকে জিতেছেন, স্বেচ্ছায় সেই দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, অথবা
২. সংসদে দলের পূর্বানুমতি ছাড়া দলীয় হুইপের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট দেন বা ভোটদানে বিরত থাকেন
তবে তাঁর আসন খারিজের ক্ষমতা থাকে লোকসভার স্পিকারের হাতে। স্বেচ্ছায় দল ছাড়ার অর্থ শুধু লিখিত পদত্যাগ নয়; অন্য দলের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বা অন্য দলের হয়ে কাজ করাকেও আইনি ব্যাখ্যায় 'দলত্যাগ' বলে গণ্য করা হয়।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, দলের প্রতীকে জিতে অন্য দলের হয়ে কাজ করা বা দলবদল বরদাস্ত করা হবে না।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত সাংসদদের জবাব পাওয়ার পর লোকসভার স্পিকার বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটি বা সরাসরি শুনানির মাধ্যমে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন। ফলে আগামী এক সপ্তাহ সংসদীয় আইন ও রাজ্য রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।
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