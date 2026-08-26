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সুপ্রিম নির্দেশে মাথায় বাজ ২০ সাংসদের: লোকসভা নিয়ে কাকলি-সুদীপদের দিল্লি থেকে বিরাট আপডেট

Rebel MP: লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে এক চিঠিতে ওই ২০ সাংসদকে বলা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে হবে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:38 PM IST
সুপ্রিম নির্দেশে মাথায় বাজ ২০ সাংসদের: লোকসভা নিয়ে কাকলি-সুদীপদের দিল্লি থেকে বিরাট আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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