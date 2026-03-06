UPSC Civil Services Result: বেরোল UPSC-র রেজাল্ট, শীর্ষে অনুজ, দ্বিতীয় রাজেশ্বরী; কীভাবে দেখবেন মার্কস?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  দেশ
UPSC Civil Services 2025 Result: UPSC CSE ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC) আজ তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট upsc.gov.in-এ ২০২৫ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন আজ পূরণ হল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 6, 2026, 08:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Union Public Service Commission/UPSC)-এর ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হল। সিভিল সার্ভিস এগজামিনেশনের (Civil Services Examination/CSE) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হল। যাঁরা এই পরীক্ষায় বসেছিলেন, কীভাবে তাঁরা এর রেজাল্ট দেখতে পারবেন? ইউপিএসসি-র অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ঢুকতে হবে-- এটি হল upsc.gov.in.! UPSC CSE ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC) আজ তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট upsc.gov.in-এ ২০২৫ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন আজ পূরণ হল।

আরও পড়ুন; Oracle Layoffs: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পথ ছেড়ে দিতে ৩০ হাজার কর্মীর উপর ছাঁটাইয়ের নির্মম কোপ; কর্মজগতে শ্মশানের নীরবতা...

টপারদের তালিকা 

মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান দখলকারী পরীক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও শীর্ষ ১০-য়ে বেশ কয়েকজন মহিলা পরীক্ষার্থীর জয়জয়কার দেখা গিয়েছে।

শূন্যপদ 

এই পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (IAS), ভারতীয় বিদেশ পরিষেবা (IFS), ভারতীয় পুলিস পরিষেবা (IPS) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিষেবার (গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি) শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে।

কাট-অফ মার্কস 

এ বছরের সাধারণ (General), ওবিসি (OBC), এসসি (SC) এবং এসটি (ST) বিভাগের কাট-অফ নম্বরও আলাদাভাবে প্রকাশ করেছে কমিশন। প্রিলিমস, মেইনস এবং ইন্টারভিউ--তিনটি পর্যায়ের নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: LPG: বিগ ব্রেকিং, বাড়িতে সিলিন্ডার আছে তো? দ্রুত ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাসের স্টক। এক্ষুনি বুকিং না করলে তালা পড়তে পারে রান্নাঘরে...

কীভাবে রেজাল্ট দেখবেন?

১. প্রথমে UPSC-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট upsc.gov.in-এ যান
২. হোমপেজে 'Final Result-Civil Service Examination, 2025' লিঙ্কে ক্লিক করুন
৩. একটি পিডিএফ ফাইল খুলে যাবে। সেখানে নিজের রোল নম্বর বা নাম দিয়ে সার্চ করুন
৪. রেজাল্টটি ডাউনলোড করে বা প্রিন্ট করে রাখুন।

সফল প্রার্থীদের শীঘ্রই ক্যাডার বরাদ্দ করা হবে এবং প্রশিক্ষণের (Foundation Course) জন্য তাঁদের  লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় প্রশাসনিক একাডেমি (LBSNAA)-তে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Anuj AgnihotriAnuj Agnihotri topsUPSC Civil Services 2025Rajeshwari SuveUnion Public Service Commissionfinal results of Civil Services Examination 2025Personality Testfinal merit list on official websiteupsc.gov.in.
