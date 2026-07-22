সমস্ত পড়ুয়াকে করাতেই হবে APAAR রেজিস্ট্রেশন? জুড়তে হবে আধার-ও? সুপ্রিম কোর্ট কেন উদ্বিগ্ন? কী এই 'অপার'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'অপার' (APAAR) হল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ, যা পড়ুয়াদের আজীবন ডিজিটাল শিক্ষাগত পরিচয় প্রদানকারী এবং তাদের সমস্ত শিক্ষাগত তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করার একটা প্ল্যাটফর্ম। তবে, এর সঙ্গে আধারের সংযুক্তি, তথ্যের গোপনীয়তা এবং অভিভাবকদের সংযুক্তি বা রেজিস্ট্রেশনে অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টিও বহুচর্চিত। ফলে, বিভিন্ন কারণে এই উদ্যোগ নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সিবিএসই (CBSE)-র উচিত, দেশ জুড়ে একটি স্পষ্ট 'অপ্ট-আউট' (রেজিস্ট্রেশন না করা)-এর বিকল্প দেওয়া। এর জেরে 'অপার' যে অপশনাল বা ঐচ্ছিক হতে পারে, সেই বিষয়টি চর্চায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তথ্য সুরক্ষার বিষয়টিও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
সুপ্রিম কোর্টের উদ্বেগের মূল কারণ
সুপ্রিম কোর্টের উদ্বেগের মূল কারণ হল-- অপার (অটোমেটেড পার্মানেন্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রি) আইডি তৈরির সম্মতি প্রক্রিয়াটি সত্যিই ঐচ্ছিক কি না, সেটা যাচাই করা। বিশেষ করে এটি আধারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণেও তৈরি হয়েছে আরও উদ্বেগ। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, বর্তমান সম্মতি প্রক্রিয়ায় অভিভাবক বা শিক্ষার্থীদের নথিভুক্তি প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। আদালত ইঙ্গিত দিয়েছে, সিবিএসই-র উচিত দেশ জুড়ে একটি স্পষ্ট 'অপ্ট-আউট' ব্যবস্থা চালু করা এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা। আদালতের এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ (বিশেষ করে নাবালকদের ক্ষেত্রে) যেন ঐচ্ছিক, সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক এবং গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
'এক দেশ, এক শিক্ষার্থী'
জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'এক দেশ, এক শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র' উদ্যোগের অধীনে চালু হওয়া এই 'অপার'-এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি স্থায়ী ডিজিটাল শিক্ষাগত পরিচয় দেওয়া, যা তাদের সমগ্র শিক্ষাজীবনের নথিপত্র সংরক্ষণ করবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অপার রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং সম্মতির উপর ভিত্তি করেই হবে। কিন্তু অপার যদি ঐচ্ছিকই হবে, তবে কেন অভিভাবক এবং আবেদনকারীরা অভিযোগ করছেন যে, শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে বাধ্য করা হচ্ছে এটা করাতে?
বাবা-মার সম্মতি নিয়েই
শিক্ষা মন্ত্রক অবশ্য পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 'এক দেশ, এক শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র' কর্মসূচির অধীনে 'অপার' (অটোমেটেড পার্মানেন্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রি) একটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক উদ্যোগ। 'অপার' পোর্টালের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, স্কুল শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অভিভাবকদের সম্মতির প্রয়োজন। এবং এই ক্ষেত্রে কারও একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত পরিচয় তৈরির জন্য আধার-ভিত্তিক যাচাইকরণ ব্যবস্থার সহায়তা জরুরি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক নয়।
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