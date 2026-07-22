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সমস্ত পড়ুয়াকে করাতেই হবে APAAR রেজিস্ট্রেশন? জুড়তে হবে আধার-ও? সুপ্রিম কোর্ট কেন উদ্বিগ্ন? কী এই 'অপার'?

APAAR Students Lifelong Digital Academic Identity: জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'এক দেশ, এক শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র' উদ্যোগের অধীনে চালু হওয়া এই 'অপার'-এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি স্থায়ী ডিজিটাল শিক্ষাগত পরিচয় দেওয়া, যা তাদের সমগ্র শিক্ষাজীবনের নথিপত্র সংরক্ষণ করবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:30 PM IST
সমস্ত পড়ুয়াকে করাতেই হবে APAAR রেজিস্ট্রেশন? জুড়তে হবে আধার-ও? সুপ্রিম কোর্ট কেন উদ্বিগ্ন? কী এই 'অপার'?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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